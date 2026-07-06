ハンス・クラアイ・ジュニアは、アルネ・スロットがオランダ代表監督にならない2つの決定的な理由を挙げた。「彼は私にこう話してくれた……」

月曜、KNVBがアルネ・スロット氏をオランダ代表新監督に招聘する交渉を進めていることが判明。だがハンス・クラアイ・ジュニア氏は『Voetbal International』のコラムで「簡単には決まらない」と指摘した。

最近リバプールを解任されたスロット監督は、オランダ代表のロナルド・クーマン監督の後任として頻繁に名前が挙がっている。クラアイ・ジュニアもその評価は妥当だと考えている。「彼の名前は実に頻繁に挙がっている。私もその人選には大いに賛成だ。」

とはいえ、就任は決まったわけではない。「彼は少し前、リバプール退任後、代表監督にはまだ若すぎると私に話した。今もその考えは変わっていないと思う」とクラアイ・ジュニアは語る。47歳のスロットにはクラブ監督としてのキャリアがまだ長く残されている。

それでも「ナイジェル・デ・ヨングから電話があれば、スロットがゼイストでコーヒーを飲むだろう」とクラアイ・ジュニアは語る。スロット自身も、今が代表監督就任の絶好機と理解しているからだ。

さらに、リヴァプール解任に伴う巨額の違約金も壁となる。「お菓子代程度の話ではない。多くのトップクラブは、解任から1年以内に新天地を見つけた監督の違約金を即座に放棄するからだ」。

したがって、クラーイ・ジュニアはスロットを簡単に説得できるとは思っていない。トップサッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングがスロットを最有力候補と見るなら、相当な努力が必要になるだろう。ほかにもピーター・ボスの名前が挙がっている。PSV監督の彼はコメントを避けている。

「代表からのオファーを断固拒否するかという質問に、彼は明確な『ノー』と言わなかった」とクラアイ・ジュニア。「候補に挙げられたことを喜んでいたし、検討するかという問いに『代表に関する質問にはもう答えたくない』と語った。それだけで十分だった」