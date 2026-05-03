ハンス・クラアイ・ジュニアは確信している。「彼は間違いなくW杯に帯同する」

ハンス・クラアイ・ジュニア氏は番組『Goedemorgen Eredivisie』で、グース・ティルがワールドカップに帯同すると語った。PSVのティルは今シーズン好調で、代表入りを求める声が高まっている。

MFでもFWでもできる点を評価したトミー・ファン・デル・レグテは「代表に帯同するのは理にかなっている」と語り、さらに「当然のこと。絶対に連れていくべきだ」と続けた。

Sjoerd Mossouも同意見だ。「出場機会がなくても彼は手を抜かない。とはいえ、ロナルド・クーマンはレギュラーに固執する傾向がある」。

クラアイ・ジュニアは「誰も疑う必要はない。ティルはW杯に行く」と断言。さらに、クーマンが以前からティルを予備リストに入れていたと明かした。

シャビ・シモンズの負傷で、ティルが本大会に帯同する可能性はさらに高まった。クラアイは「その選択肢はすでにコマン監督の頭にあった」と語った。

ヘドウィゲス・マドゥロは「ティルはコンディションが良く、クーマンもそれを評価している。テウン・クープマイナーズとポジションを争うが、クープマイナーズも怪我歴がある」と指摘した。

クラアイは「クープマイナーズが多少でもコンディションを整えれば、クーマンは招集する」と続けた。10番のポジションはジャスティン・クライフェルトの出場が不透明で、彼は今週手術後初めて練習に復帰した。