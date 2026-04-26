ハンス・クラアイ・ジュニアがフェイエノールトに助言：「彼をぜひ検討すべきだ」

ハンス・クラアイ・ジュニアは、フェイエノールトにゲルノット・トラウナーとの契約延長を勧めている。土曜日の試合で長期離脱から復帰し、先発した34歳DFは、デ・クープとの契約がまもなく満了となる。

最後に先発したのは2025年5月18日。その後、昨夏にアキレス腱を断裂し、長いリハビリを経て復帰した。

4月中旬、彼はNEC戦で途中出場し、フローニンゲン戦（3-1勝利）では先発した。

番組でクラアイ・ジュニアは、フローニンゲン戦のトラウナーについて「3週間離脱しても、30分出場すれば頼りになるDFは多い」と絶賛した。

「トラウナーを新しいベッケンバウアーとは言わない。でも彼は1年離脱していた。私が彼を評価するのは、DFラインとMFラインの間に正確なパスを通すからだ。アフメドホジッチにはない強みだ。GKやSBに戻すのではなく、常にライン間を狙う。1試合で15～20回もやってのける」

「1年プレーしていなくても、それを感じさせない。ただし、オランダリーグならまだしも、プレミアリーグやラ・リーガで1年休んでいたら、3回の練習とエクセルシオール戦の30分だけでは難しい」。

だからこそ、クラアイ・ジュニアはトラウナーに助言する。「彼は本当にプレーしたいと話していた。この調子ならあと1年はできる。フェイエノールトなら検討する価値がある」。

同席したPSVユースのスティン・スハース監督も同意した。「私ならいつでもそうする。私はフェイエノールトではないが、これを見れば分かる。守備の経験があり、さらにプレーメイクもできる。 such a playerは監督にとって最高の喜びだ」と語った。