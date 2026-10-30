ハンジ・フリック、ラフィーニャのブラジルへの2万2000キロに及ぶ渡航を止められず。バルセロナ指揮官が切実に訴え

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ハンジ・フリック監督は、バルセロナの主将ラフィーニャが代表活動のためにシンガポールまで往復2万2000キロを移動することについて、懸念を強めている。ドイツ人指揮官は、チームにとって最も重要な選手の一人であるラフィーニャの身体にかかる負担について、スポーツディレクターのデコと話し合ったことを明かした。

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フリック監督、代表戦の日程に懸念を表明

フリック監督は、ラフィーニャが11月に予定されている親善試合に向けてブラジル代表に招集されたことに懸念を示した。ブラジル代表はアジアで日本、シンガポールと対戦する予定で、欧州を拠点とする選手にとって移動の負担は大きい。往復で約2万2000キロに及ぶとみられる移動距離に、カンプ・ノウでも警戒感が高まっている。

フリック監督は、バルセロナの戦術に欠かせない存在となったラフィーニャのコンディション管理について、クラブのスポーツディレクターを務めるデコとすでに話し合ったと明かした。元バイエルン・ミュンヘン指揮官は、特にラフィーニャが最近、筋肉の疲労に悩まされていたことから、身体的な負担を警戒している。『SPORT』が伝えたところによると、指揮官は「デコとはこの件について話した。彼は非常に重要な選手だ。前回の代表活動の前には負傷した状態で合流しており、最善の状況ではなかった。ただ、結局はそういうものだし、我々にできることはない」と語った。SPORT。

主将の出場時間をどう管理するか

ラフィーニャは今季、キャプテンマークを巻いてリーダーの役割を担い、フリック監督のハイプレスを軸とする戦術をけん引している。一方で、指揮官は代表チームへの招集の重みと、ブラジル代表の新時代に貢献したいという選手の思いも理解している。フリック監督は、ブラジル代表が現在、ワールドカップ後の過渡期にあり、選手なら誰もが参加を望むのは自然なことだと指摘した。

フリック監督は「彼は我々のキャプテンだが、ブラジル人でもある。代表に招集されれば、行かなければならない。特にブラジル代表はワールドカップ後の新たな段階にあり、誰もが参加し、チームの力になりたいと思っているはずだ」と説明した。

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出場時間の短縮を切望

11月14日に日本、17日にシンガポールとの試合を控えるなか、フリック監督はブラジル代表のスタッフがラフィーニャを起用しすぎないことを願っている。バルセロナにとって最も重要なのは、ラフィーニャが新たな負傷を抱えることなくカタルーニャに戻ることだ。指揮官の望みは明確で、アジアで行われるこれらの親善試合ではウインガーの出場時間を抑えてほしいと考えている。

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フリック監督は代表活動への思いを率直に明かし、「彼の出場時間を少しでも減らせるなら、うれしい。シンガポールへの往復は理想的ではないが、私がコントロールしたり変えたりできることではない」と述べた。

過去の負傷再発を警戒

バルセロナの不安は単なる憶測ではなく、最近の出来事に根差している。前回の代表活動では、ラフィーニャは9月29日にブリスベンで行われたオーストラリアとの親善試合で筋肉を負傷した。その影響で予定を早めてスペインに戻り、フリック監督率いるチームの重要な試合を数試合欠場した。複数の大会を戦うクラブは、同じ事態を繰り返すことを何としても避けたい考えだ。

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ラフィーニャは最近の代表招集中にさまざまな身体の不調に見舞われており、回復に向けた対応にも注目が集まっている。トップチームに欠かせない選手だけに、クラブは彼のコンディションを優先事項と捉えている。シーズンの重要な冬場には日程がさらに過密となり、すべての選手への負担が増すため、チームの勢いを維持するには疲労の蓄積を防ぐことが不可欠だとみられている。