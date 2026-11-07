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ライブ
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Siep Engelen
翻訳者：

ハンジ・フリック「フレンキー・デ・ヨングに再び会えてうれしい。ただ、この件についてはまだ話し合わなければならない」

アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ
フレンキー・デ・ヨング
ハンジ・フリック

日曜夜、ラ・リーガではアトレティコ・マドリード対バルセロナの大一番が行われる。フレンキー・デ・ヨングにも再び先発のチャンスが巡ってきそうだ。

ロドリの負傷により、ハンジ・フリック監督は中盤の布陣を組み直さなければならない。膝の負傷で長期離脱していたデ・ヨングが、そのポジションに戻る可能性がある。 

デ・ヨングは2週間前、レアル・マドリードとのクラシコでバルセロナに復帰し、MFとして途中出場した。先週のデポルティーボ・アラベス戦では先発に復帰したものの、ポジションはセンターバックだった。今週のチャンピオンズリーグ、アストン・ヴィラ戦では20分間の出場にとどまった。

ロドリがハムストリングの負傷で数週間離脱するため、日曜の試合では中盤での先発が視野に入る。フリック監督はアトレティコとの大一番を前にした会見で、「ペドリの隣で誰を先発させるかは、まだ決めていない」と明かした。 

「フレンキーは複数のポジションでプレーでき、6番としてだけでなく、経験も豊富だ。マルク・ベルナルもボールを持っていないときのプレーが非常に良い」とフリック監督は語った。「フレンキーが戻ってきてうれしいし、練習では全力を尽くしている。ただ、まだ話し合う必要がある。決めるのは後になる」

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2026年11月08日

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ラ・リーガで上位2つの順位を占めるバルセロナとアトレティコの勝ち点差は、わずか2。日曜の一戦はスペインの優勝争いにおいて重要な意味を持つ。 

その後には次の代表活動期間が控えており、デ・ヨングはワールドカップ以来初めてオランダ代表に合流することになる。そこでシャビと再会する。

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