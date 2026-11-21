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バルセロナのハンジ・フリック監督が、アンドレアス・クリステンセンの新たな負傷を受け、来年1月の移籍市場での補強について語った。ドイツ人指揮官は守備陣の補強を巡る話し合いが続いていると認める一方、その計画はデンマーク代表DFの現在のコンディションの問題とは別だと強調した。

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フリック、守備陣の補強計画に言及

スポティファイ・カンプ・ノウで行われるビジャレアルとのラ・リーガの一戦を前に、フリック監督は冬の移籍市場が近づくなか、スポーツ部門との協議を定期的に行っていると認めた。ただし、 クリステンセンが最近負ったけが によって、クラブの長期的なチーム構想は変わっていないと強調した。

フリック監督は、クリステンセンの離脱と補強戦略を切り離すことで、仮に新戦力を迎えるとしても、一人の選手が起用できなくなったことへの性急な対応ではなく、チーム全体の選手層を踏まえた判断になるとの考えを示した。『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによると、同監督は「そのことは常に話し合っている。だが、クリステンセンの負傷はそれに影響しない。彼の状況は把握している」と説明した。

クリステンセンは再び離脱へ

クリステンセンは今季もコンディションの問題に悩まされており、新たなふくらはぎの問題によって、今後のビジャレアル戦とサバフ戦を欠場することになった。デンマーク人DFは先週木曜日の練習中に左ヒラメ筋の違和感を訴えた。出場と離脱を繰り返してきた今季、またしても苦しい事態に直面したことになる。フリック監督は元チェルシーDFを気遣い、繰り返す負傷がトップレベルの選手に与える精神的な負担を認めた。

フリック監督は「彼を助け、状況を理解してもらい、プレーできるときには戦力として考えていると伝えなければならない。彼は落胆している。万全の状態なら、彼は屈指のセンターバックの一人だからだ」と述べた。

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パウ・クバルシの負担を管理

クリステンセンの不在は、バルセロナの先発メンバーに定着した若き主力パウ・クバルシの負担を重くする。フリック監督は、過去12カ月に積み重ねた出場時間の多さを踏まえ、10代のクバルシのコンディションを守る重要性を指摘した。エリック・ガルシアとジュール・クンデがカバーに回れるため、指揮官は過密日程が続くこの時期、守備陣の疲労を防ぐためにローテーションを検討している。

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『スポルト』が伝えたところによると、フリック監督は「クバルシは昨季、信じられないほど素晴らしいプレーをし、多くの試合に出場した。彼を大切にしなければならない。現時点で言えるのはそれだけだ」と語った。19歳のクバルシの貢献は欠かせないが、チャンピオンズリーグの試合も控えるなか、コーチングスタッフは起用過多を警戒している。フリック監督は、どのクラブもこうした負傷の問題に直面すると指摘。そのうえで、複数のポジションをこなせるほかのDFが復帰したことで、センターバックを本職とする選手が現在不足している状況を乗り切るために必要な戦術的柔軟性が得られると強調した。

デコとボージャン、1月の補強に言及

冬の新戦力獲得の可能性 は最近、バルセロナで大きな話題となっている。特に、スポーツディレクターのデコと、バルサのスポーツ部門コーディネーターを務めるボージャン・クルキッチがラジオのインタビューでこの件について語って以降、その関心は高まっている。デコは、現在の負傷者の状況を受け、クラブ幹部が監督と話し合い、シーズン途中の移籍市場に向けた計画を再検討する必要があると認めた。スポーツディレクターは、補強を切迫して求めているわけではないものの、選手層が手薄にならないよう、市場を慎重に見極めなければならないと強調した。

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デコは『カタルーニャ・ラジオ』への出演時に「負傷者が出ている以上、移籍市場に動くかどうかを考え、監督と話し合わなければならない。慎重に考え、見極める必要がある」と述べた。