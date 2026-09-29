38歳のスペイン人である彼の2028年までの契約には、まさにその3つのビッグクラブ――いずれもファブレガスがかつて所属したクラブ――に門戸を開く可能性のある条項が盛り込まれているという。報道によれば、設定されている移籍金は「象徴的」な額にすぎないとされている。

カタルーニャ勢では、ハンジ・フリック体制が終わりを迎えた場合に備え、ファブレガスがすでに候補リストに入っているとされる。ドイツ人指揮官は2028年までの契約延長時、この仕事が自身にとってプロサッカー界での最後の仕事になる可能性を示唆していた。そうした中で、バルセロナにとってファブレガスは自然な将来の選択肢となっている。

ファブレガスは過去にも欧州の強豪クラブの関心を集めてきた。2025年夏には、RBライプツィヒに加え、チャンピオンズリーグ準優勝のインテルも、当時昇格組だったコモに接触していた。

しかし、コモのミルワン・スワルソ会長は当時、移籍の可能性を公の場で否定している。「我々には複数のクラブから問い合わせがあったが、我々の立場は変わらない。成長を続け、ともに歩んでいきたい。そして、それは今も変わらない。これが物語だ」と、日刊紙『ラ・レプブリカ』によればスワルソ会長は語った。

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セスク・ファブレガス、コモ1907と成功物語を紡ぐ

コモ湖畔のクラブで、ファブレガス自身もタッチラインに立つだけでなく株式も保有しているが、当時こう強調していた。「私は長期的なプロジェクトを考えて、このクラブで始めた。1年か2年だけのプロジェクトがあって、その後にすべてが終わってしまうようなクラブでキャリアを終えたいとは思わない。私はコモの長期的なプロジェクトを本当に信じている。選手としてここに来たし、自分が望むようにここで仕事ができるので、とても、とても幸せだ」

ここまでのところ、その成功はファブレガスの正しさを十分に証明している。昇格初年度に10位となった後、前季は土壇場で驚異の4位に滑り込み、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

それだけに、ファブレガスがこの夏にも再び多くの関心を集めたのは不思議ではない。マンチェスター・シティ、レアル・マドリー、そしてバイヤー・レバークーゼンが、彼との関連で名前を挙げられていた。