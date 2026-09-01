特別に早い段階で決着したわけでは必ずしもなかったが、それでもエクトル・フォルトは少しは安堵していたかもしれない。昨年は夏の移籍市場が閉まる数時間前まで、エルチェCFへのレンタル移籍成立を待たなければならなかった。だが今回はレアル・ソシエダがもう少し素早く動いた。バスク地方サン・セバスティアンのクラブは、期限終了の3日前に、この右サイドバックを850万ユーロで獲得する取引を成立させた。

これにより、フォルトにとっては7歳という幼い年齢で始まったFCバルセロナでの13年間の章が幕を閉じることになった。カタルーニャのクラブはその前に、退団の妨げにならないよう、フォルトに対してチーム練習に参加しないよう通達していた。バルサを去ることは本人にとっても決して簡単ではなかったはずで、伝えられるところによれば、不本意な思いを抱えながらの別れとなった。

それでも、ハンジ・フリック監督の下ではスポーツ面での展望がもはやなかった。フリックは最近になってもなおフォルトを後押ししており、以前からボルシア・ドルトムントも関心を寄せていた。しかし、ソシエダとの争奪戦でBVBは後れを取った。「エクトルは才能ある選手だ。非常に速く、さらに高い技術力も備えている。エルチェでの昨季は彼にとってとても価値のあるものだったと思う」とフリックは語った。

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エクトル・フォルト：90分フル出場は15カ月以上前が最後

フォルトのバルセロナでの時間は、ラ・マシア育ちの多くの才能と同じように、複雑なものだった。2023-24シーズンには、当時の指揮官シャビ・エルナンデスの下で12月にトップチームデビューを飾った。ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、フェルミン・ロペスといったアカデミーの仲間たちも初めてトップで存在感を示したのと同じシーズンだった。

レス・コルツ地区出身のフォルトは、その当時10試合に出場し、うち6試合で先発した。その後のシーズンにフリックが就任すると、出場数は倍増した。フォルトは堅実なバックアッパーへと成長し、1試合平均32分プレーし、5度先発メンバーに名を連ねた。彼が試合を通してピッチに立ち続けた最後の一戦もこの時期のものだ。2025年5月3日、バジャドリー戦での2-1のアウェー勝利だった。

つまりソシエダが獲得するのは、特別に大きな試合勘を持っているわけではないプロだ。2024-25シーズンはバルサで638分、その前年はエルチェで623分の出場だった。

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エクトル・フォルトのエルチェでのスタートはどうだったのか？

ただ、フォルトのスペイン東海岸へのレンタル移籍を評価するには、単なる数字だけでは不十分だ。スペインU-20代表歴を1度持つこの選手は、移籍期限日の加入直後、理想的なスタートを切れなかった。3試合後に筋肉系の負傷に見舞われ、最終的には6週間にわたってピッチ外から見守ることを強いられた。

だが、バルサがルーニー・バルドグジをラ・リーガに登録できるようになったこの退団の当事者フォルトは、見事な形で戻ってきた。冬までの間に、3バックの前で右ウイングバックとしての能力を十分以上に示していた。

特に12月のフォルトは絶好調だった。コパ・デル・レイでは117分に得点を決めてエルチェを3回戦へ導くと、その4日後にはジローナ戦の3-0勝利で2アシストを記録。試合後にフォルトがピッチを後にすると、エスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロのファンはスタンディングオベーションで称えた。「彼から非常に高いパフォーマンスを引き出すことができている。我々はとても満足している。並外れたプレーを見せているからだ」と、その後エデル・サラビア監督は称賛した。

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エクトル・フォルト：ゴールセレブレーションでの負傷後に4カ月離脱

だが、2025年最後の試合でフォルトに大きな衝撃が襲った。開始6分、見事な個人技からラージョ・バジェカーノ戦で美しい先制点を奪ったものの、その直後のゴールセレブレーションで相手選手ノベル・メンディとぶつかり、地面に倒れ込んで極めて不運な形で左肩を脱臼した。

大みそかの2日前、FCバルセロナのメディカルスタッフによって手術を受け、復帰はその4カ月後になった。フォルトは15試合を欠場し、その間に残留争いをしていたエルチェが勝てたのはわずか2試合だけだった。

4月末に先発へ戻る前、フォルトは自身のここまでのキャリアで最も重い負傷を振り返り、それを「冷水を浴びせられたようなもの」と表現した。「長い数カ月だった。結局こういうことは、最も予想していない時や、自分がまさに絶好調だと感じている時に起こるものだ。できるだけ早く状況を受け入れなければならなかった」とフォルトは話した。

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エクトル・フォルトはFCエルチェで何試合に出場したのか？

最終的にエルチェは辛うじて残留を果たした。フォルトはこのクラブで17試合に出場し、平均出場時間は36分。先発は8回のみだったが、5つのゴール関与は十分に見栄えのする数字だ。

もしフォルトを獲得できていれば、BVBはヤン・コウトがコモ1907へレンタル移籍した後も依然として残っている右サイドバックの穴を埋めることができていたはずだ。したがってこの逸した移籍は、ドルトムントにとって痛手となる。しかも新加入ヤニス・コンスタンテリアスの重傷を受け、移籍期限まで補強の動きを続けなければならない可能性が高い。

フォルトは明確なチャレンジャーとしてドイツに来るはずだったし、そのレベルと高いテンポに慣れるには時間を必要としていただろう。このステップは、今や母国での方がより実現しやすいはずだ。

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エクトル・フォルト：その長所と短所

フォルトがラ・レアルにもたらせるものは、ひとつだけ際立って突出した大きな武器ではない。もちろん弱点がないわけではないが、完成度の高い右サイドバックになるための優れた技術的、そして身体的な資質を備えている。さらに左サイドでもプレー可能だ。

サラビアのボール保持システムにおいて、フォルトは単にタッチライン際に張る古典的で固定的なサイドバックとしてだけ振る舞っていたわけではなく、定期的にハーフスペースへ柔軟に入り込んでいた。ラ・マシアで一流の育成を受けてきたことで、高い技術力を持ち、ボールコントロールに優れ、コンビネーションにも安定感があり、プレー理解にも秀でている。

守備面は攻撃面の強みに比べて明確に見劣りするわけではないが、フォルトが最も伸ばせる余地を残しているのはこの部分だ。とりわけ対人局面では、さらに激しく当たりに行く必要があり、自分よりスピード面で優位に立つ相手に対しても安定感を示さなければならない。クロスの精度に関しては、ドルトムントなら昨季のアシスト王ユリアン・リュエルソンから多少学べたかもしれない。

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エクトル・フォルト：BVBは後悔することになるのか？

前十字靭帯断裂により、元バイエルンのアルバロ・オドリオソラを今後もしばらく欠くことになるソシエダは、このスペイン人の獲得によって、興味深い選手像を持つ選手でスカッドの重要な穴を埋めた。

戦術的な柔軟性と繊細な技術を持つ彼は、過密日程に直面するチームにとって戦力を厚くするための要素を備えている。エルチェで負傷前にのぞかせていたあのクラスを白と青のユニフォームでも示すことができれば、BVBはフォルトを獲得できなかったことを悔やむかもしれない。

エクトル・フォルト：プロキャリア一覧