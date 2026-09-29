カタルーニャ紙『Sport』によると、ドイツのレコードマイスターはこのフランス人DFの状況を注視しているという。すでに今夏にも、クンデに対するミュンヘンの関心がスペインから断片的な噂として伝えられていたが、『Sky』などがこれを否定していた。

しかし現在は、事情が異なっている。ドイツのレコードマイスター内部では、センターバックが冬または夏にクラブを去ることになった場合、彼はミンジェ・キムの後釜となり得る存在とみなされているという。韓国代表DFには、セリエA復帰、あるいはプレミアリーグ移籍の噂が再び浮上している。中でもACミランとアストン・ビラが関心を示しているようだ。

もっとも、キムの冬の退団は考えにくいだろう。29歳の同選手は、すでに昨夏に複数の好条件オファーを断っていたとされている。それはイザール川のほとりで非常に快適に過ごしており、ヴァンサン・コンパニ監督のチームにおける自身の役割にも基本的には不満を抱いていないためだという。ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノに次ぐ内部序列で、本来は3番手のセンターバックにすぎないものの、まだ始まったばかりの今季はすでに4度先発出場し、力強いパフォーマンスで説得力を示している。

バルサでは誰がジュール・クンデの代わりにプレーしているのか？

一方で、クンデの状況はまったく異なる。フランス代表の彼はハンジ・フリック監督の下で、もはや脇役の立場に甘んじており、直近では3試合連続で90分以上ベンチに座ったままだった。ブルグラナでの8試合を通じて、先発出場はわずか2回にとどまっている。同じく本職はセンターバックのエリック・ガルシアが、右サイドバックのポジションで27歳のクンデを上回っている。

クンデの降格は、どうやらフリックの短絡的な反応ではなく、元ドイツ代表監督が以前から温めていた考えのようだ。少なくとも、ガルシアが先日ラジオ局『SER Catalunya』に語った次の発言は、それをうかがわせる。『今年、フリックはすでに僕に対して、外側のDFとしてプレーする機会が増えるだろうと事前に伝えてくれていた』。そのうえ伝えられるところによると、クンデはフランスの主力右SBとして前季同様にバルサ在籍中に戦ったW杯から、さほどコンディションが良くない状態で戻ってきたようだ。

それでも、クンデは守備陣における柔軟性によって、大きな市場を切り開けるだけの選手プロフィールを備えている。『Sport』の報道によれば、バイエルンもこの点を高く評価しているという。バルサとの契約は2030年まで残っている。

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