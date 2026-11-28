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バルセロナは日曜日のデポルティーボ・ラ・コルーニャとのラ・リーガのアウェー戦を前に、ラミン・ヤマル、ロドリ、アンドレアス・クリステンセンの復帰が可能となった。一方、ハンジ・フリック監督は新たな負傷者と出場停止により、複数の主力を欠くことになる。

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デポルティーボ戦を前にバルセロナに3選手が復帰

ヤマル、ロドリ、クリステンセンは、日曜日に行われるデポルティーボとのアウェー戦でいずれも出場可能となった。過密日程が続いていたバルセロナにとって、3選手の復帰は心強い。ヤマルは 足首の問題 により、週半ばにアゼルバイジャンのバクーで行われたチャンピオンズリーグのサバフ戦を欠場した。この長距離遠征の試合が、ヤマルにとって今季バルセロナで初めて欠場した試合となった。

ロドリも11月3日のアストン・ヴィラ戦で負った ハムストリングの負傷 から回復した。MFはバルセロナの直近3試合に加え、11月の代表活動期間中に行われたスペイン代表の2試合も欠場していた。一方、クリステンセンはふくらはぎの問題で2試合を欠場し、今回復帰する。

フリック監督、3選手の復帰を確認も新たな負傷者

フリック監督は土曜日、復帰する3選手が出場できる状態にあると認めた。一方、アレハンドロ・バルデとマルク・ベルナルの欠場も決まり、新たな戦力不足に直面している。

フリック監督は記者団に「ロドリ、アンドレアス、そしてラミンも我々と一緒に遠征し、プレーできる。マルクは少し問題を抱えているが、大きなケガではない。様子を見る必要がある。ただ、デポルティーボ戦は欠場し、次のアトレティコ・マドリー戦も欠場するかもしれない」と語った。

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フェルミンの出場停止でオルモに出番

ヤマルの早期回復はバルセロナにとって重要だ。週半ばまではラ・リーガとチャンピオンズリーグの全試合に先発し、17試合で13ゴール13アシストを記録していた。ロドリも負傷するまで14試合連続で出場していた一方、クリステンセンは今月初めのアトレティコ・マドリー戦で30分間プレーしただけだ。

長期離脱中のシャビ・エスパルトとルーニー・バルドグジに加え、バルセロナはフェルミン・ロペスも欠く。MFは先週末のビジャレアル戦で退場となり、2試合の出場停止処分を受けているため、ダニ・オルモがその穴を埋めることになる。

フリック監督のチームに重要な1週間

バルセロナは日曜日、ヤマルとロドリの復帰を生かすべく、デポルティーボとのアウェー戦に臨む。複数の選手を欠く中、フリック監督は勝ち点3をつかむため、出場可能な主力に大きく頼ることになる。