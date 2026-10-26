カタルーニャのクラブが月曜日に発表したところによると、サイドバックのシャビ・エスパルトは日曜夜のレアル・マドリーとのクラシコ（1-2）で右足首の脛腓結合部を負傷した。

これにより、19歳のエスパルトは少なくとも今後の公式戦を欠場する。離脱は最長で7週間に及ぶ可能性がある。

若きスペイン人選手は前半、テレビ中継には映らないところで倒れ、プレーを続けられないと合図した。代わってアレハンドロ・バルデが投入された。その前にはレアル・マドリーのオーレリアン・チュアメニとの競り合いがあり、右脚を痛めていた。

バルサにとって、19歳のエスパルトの負傷はタイミングが悪い。ジュール・クンデ、アンドレアス・クリステンセン、エリック・ガルシアの守備陣3人が、すでにそれぞれの負傷で離脱しているためだ。

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シャビ・エスパルト、今季の出場試合数は？

数週間にわたる離脱は、エスパルト本人にとっても非常に痛い。今季はハンジ・フリック監督の下、好パフォーマンスで先発の座をつかみ、守備の右サイドでも左サイドでも起用されていた。

エスパルトは2026-27シーズン、全公式戦を通じてカタルーニャのクラブですでに9試合に出場。2ゴール、2アシストと、計4得点に絡む活躍を見せている。

予想される離脱期間の7週間が現実になれば、19歳のエスパルトが再びバルサでプレーできるようになるのは12月中旬だ。最悪の場合、復帰が1月までずれ込む恐れもある。