スペイン紙ムンド・デポルティーボによると、イタリア人センターバックは次の移籍期間での移籍に前向きだという。

バストンは現在所属するインテルで居心地の良さを感じているものの、環境を変える可能性を決して排除しない考えだという。27歳の同選手は近くバルサのハンジ・フリック監督と話し合い、バルセロナへの移籍が双方の利益にどの程度かなうかを見極めたい意向だ。

バストーニはすでに夏の時点でバルセロナの有力な獲得候補に挙がっていた。フリック監督はこの守備のスペシャリストを高く評価し、獲得を支持していたとされる。しかし、複数の報道によれば、当時は選手本人がミラノに残ることを決めたという。

その状況が今、変わったかどうかは不明だ。確かなのは、バストーニとインテルの契約が2028年6月30日までであり、次の移籍市場はインテルにとって、このイタリア代表選手を相応の移籍金で売却できる最後の機会の一つになるということだ。

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インテルはアレッサンドロ・バストーニの移籍を認めるのか？

戦力面では、バストーニの退団はインテルにとって大きな痛手となる。27歳の同選手はクリスティアン・キヴ監督のチームで不動のレギュラーであり、今季は公式戦ですでに11試合に出場している。

一方、バルセロナとフリック監督は、パウ・クバルシの隣にある空席を長期的に埋められるセンターバックを探している。現在は主にジェラール・マルティンがその位置でプレーしている。代役候補のエリック・ガルシアとアンドレアス・クリステンセンは、ともに負傷で離脱しているためだ。