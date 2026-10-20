バルセロナは以前からイェルチュに関心を寄せていると報じられてきた。スペイン紙『スポルト』によると、ハンジ・フリック監督はカタルーニャのクラブの守備陣を強化するため、同選手を最優先の補強対象に据えたという。

報道によれば、61歳のフリック監督は、ドイツ有数の守備の逸材であるイェルチュを以前から注視しており、来季の獲得を目指している。また、選手側はすでにバルセロナと接触したとされる。

ただし、同紙によれば、インテルもすでにイェルチュの代理人らと話し合っている。20歳の同選手には最近、レアル・マドリー、ユヴェントス、アーセナル、バイエルン・ミュンヘンも関心を寄せていると報じられていた。

シュトゥットガルト：フィン・イェルチュの後釜候補は？

イェルチュとシュトゥットガルトの契約は2030年まで残っているが、条件に見合うオファーがあれば退団できるとみられる。昨季にも移籍の噂があった。後釜候補の一人として名前が挙がっているのが、オリンピアコスのパナギオティス・レトソスだ。最近ではギリシャ代表としてネーションズリーグでも好プレーを見せており、ブンデスリーガでの経験も持つ。現在28歳のレトソスは2017年から2022年初めまでレヴァークーゼンに在籍したが、出場機会が少なかったことから、2度の期限付き移籍も経験している。

一方、イェルチュは今回初めてドイツ代表に招集された。ユルゲン・クロップ監督が選んだ大人数のメンバーの一人だったが、センターバックと右サイドに加え、守備的ミッドフィルダーでもプレーできるこのDFに出場機会はなかった。それでも、ドイツ代表での将来性に疑いの声は上がっていない。

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ユルゲン・クロップ監督が絶賛：フィン・イェルチュについて何を語った？

クロップ監督も、初のメンバー発表に際して開いた注目の記者会見で、その評価をうかがわせた。イェルチュについて具体的に言及し、「すぐには名前が浮かばなかった選手たちの中で、最初に目に留まったのがフィンだった」と話したうえで、こう強調した。「データを見ると、『年齢、出場数……えっ、どういうことだ？』と思う。そしてもう少し詳しく見ると、非常に優れたDFだと分かる。素晴らしいプレーをしていて、並外れた身体能力があり、ボールも扱える」

イェルチュは若くして、すでにブンデスリーガで41試合に出場している。DFBポカール、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグでも合計20試合以上に出場した。10代でブンデスリーガ2部のレギュラーとなった後、2025年初めに950万ユーロでニュルンベルクからシュトゥットガルトへ移籍。育成年代ではU-17ワールドカップとU-17欧州選手権の優勝も経験した。さらに2025年には、ケルンのサイード・エル・マラを抑え、権威あるフリッツ・ヴァルター・メダルの金賞を受賞している。

今季、シュトゥットガルトの監督は公式戦9試合のうち8試合でイェルチュを先発起用し、そのうち7試合ではフル出場させた。ケルンに4-1で勝利した試合では、アシストも記録している。



