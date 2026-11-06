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今週、バルセロナの練習場にプレミアリーグでおなじみの顔が現れた。アーセナルとバレンシアでプレーした元DFシュコドラン・ムスタフィが、シウタ・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールを訪れたのだ。現役を引退した元センターバックは、ハンジ・フリック監督の下で好調を維持するバルセロナを間近で見るために足を運んだ。

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同胞から学ぶ

ムスタフィはバルセロナの指揮官から、トップチームの練習に個人的に招かれた。『SPORT』が報じている。フリックがドイツ代表のスタッフに加わっていた2014年のワールドカップで優勝を経験した34歳は、指導者としての研鑽を積むため、数日間をカタルーニャで過ごしている。

フリックのアシスタントを務めるマルクス・ゾルクが、元センターバックのムスタフィを施設内に案内した。今回の訪問でムスタフィは、現在のバルセロナの指導陣が日々の活動をどのように組み立て、実践しているかを間近で見学できた。

ムスタフィが練習場を訪れたのは、欧州のアカデミーの試合を観戦したわずか24時間後だった。ムスタフィはスタンドから、UEFAユースリーグでバルセロナのフベニールAがアストン・ヴィラと対戦する試合を見守った。

指導者への転身

Getty Images

ムスタフィは2024年に現役を引退し、すぐに指導者へと転身した。ドイツU-17代表で指導者としてのキャリアをスタートさせ、その後、代表チームの指導体制内で昇格を果たした。

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現在はアントニオ・ディ・サルボ監督の下で、ドイツU-21代表のアシスタントコーチを務めている。指導者としてのキャリアはまだ始まったばかりで、元アーセナルのムスタフィは欧州屈指の戦術家から学ぶために時間を費やしている。

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フリックほどの実績を持つ監督を観察することは、若い指導者にとって非常に貴重な経験となる。同報道によると、今回の訪問は、トップレベルの指導陣の内部での仕事ぶりを理解するうえで、ムスタフィにとって重要な学びの機会となった。

指導者を志す人々が訪れる場所

今年、フリックの知見を求めて訪れた著名人はムスタフィが初めてではない。2月には、元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチが同僚のセバスティアン・ゲッパートとともにバルセロナの本拠地を訪れ、指導陣から話を聞いた。

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その学びのための訪問後、テルジッチのキャリアには大きな動きがあった。わずか数カ月後、テルジッチはアスレティック・クラブの新監督に就任し、ゲッパートをアシスタントとしてバスク地方に迎えた。

スペインで輝かしい実績を残しているフリックの手法が注目を集めるのは自然なことだ。2024年の就任以来、ドイツ人指揮官は絶え間ない攻撃を仕掛けるサッカーを実践しながら、丸2シーズンで5つのタイトルを獲得している。

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マドリードで待つ大一番

バルセロナは日曜日、重要な一戦に向けて首都に乗り込み、国内での戦いを再開する。フリック率いるチームは、ラ・リーガの順位争いを大きく左右する試合で、リヤド・エア・メトロポリターノにてアトレティコ・マドリードと対戦する。

上位同士のこの一戦は、バルセロナの強度の高い戦術が試される新たな機会となる。国内での好調な勢いを維持したいフリックにとって、直接のライバルとのアウェー戦で好結果を収めることが重要だ。