カリム・アデイェミのバルセロナでのデビュー戦は大きな失望に終わった。このドイツ人フォワードは、バーミンガム・シティとの親善試合で攻撃面のインパクトを一切残せず、エジプト人選手ハムザ・アブドゥルカリムの輝きとは対照的な結果となった。

2－2で引き分け、その後PK戦で3－2に敗れた試合の後の記者会見で、ハンジ・フリック監督は新戦力のパフォーマンスへの失望を隠さず、率直にこう語った。「アデイェミについては、多くの面でうまくいっていなかった」

このドイツ人監督の発言は、元ボルシア・ドルトムントの選手への明確なメッセージとなった。監督は、これが新チームでの初めての試合にすぎないと指摘して批判の鋭さを和らげようとしたものの、それはパフォーマンスのレベルを速やかに引き上げる必要があることを示唆していた。

アデイェミの気まずい状況をさらに際立たせたのが、若きエジプト人フォワード、ハムザ・アブドゥルカリムの目覚ましい活躍だ。彼は2ゴールを決め、傑出したパフォーマンスでプレシーズンキャンプ最大のサプライズの一人として存在感を示し、このドイツ人選手を自らの価値を証明するための二重のプレッシャーにさらした。

アデイェミは今、フリックの信頼を勝ち取り、カタルーニャのチームの攻撃陣における先発の座を争うという大きな課題に直面している。とりわけ、熾烈な競争と、より経験豊富な選手たちからチャンスを奪おうとする有望な若手才能の台頭が続くなかでの挑戦となる。

この期待外れのスタートは、バルセロナのシステムへ速やかに溶け込むというドイツ人選手の希望にとって痛烈な打撃であり、公式シーズンの開幕前にネガティブな第一印象を覆すという難しい課題を彼に突きつけている。