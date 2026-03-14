ハンザ・ロストック対MSVデュイスブルクの試合、今日のフリーTVでの放送・配信情報：土曜日の3.リーガはどのチャンネルでテレビ放送・ライブ配信されるのか？

3部リーグの伝統の一戦：土曜日の午後、ハンザ・ロストックは3部リーグ第29節の一戦として、MSVデュイスブルクを迎え撃つ。試合はロストックのオストゼーシュタディオンで午後2時にキックオフとなる。

SPOXが、本日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します。

ハンザ・ロストック対MSVデュイスブルクの今日の試合をMagentaまたは無料放送でライブ視聴：土曜日の3部リーグはどのチャンネルでテレビやライブストリームで放送されるのか？

3. リーガの全試合をライブで視聴したいなら、MagentaSportが必須です。同チャンネルでは全試合が放送されます。ハンザ・ロストック対MSVデュイスブルクの対戦もそこで放送されます。放送は試合開始の約15分前からプレビュー番組として始まります。 この試合は、有料テレビおよびMagentaSportのライブストリームで視聴可能ですが、視聴には有料のサブスクリプションが必要です。

今週のトピック：ハンザ・ロストックとMSVデュイスブルクでは何が起きていたのか？

土曜日の午後、ファンを待っているのはまさにトップクラスの一戦だ。コッゲは順位表の中盤で、最近パフォーマンスの波があり降格圏に転落したゼブラスとわずか4ポイント差につけている。 ハンザは、昇格候補のコットブスとの0-0引き分けなど、ここ最近の好成績により首位との差を保っており、MSVも最下位のザールブリュッケンをホームで4-2で下し、再び勝利の軌道に乗っている。

ハンザ・ロストック vs. MSVデュイスブルク：キックオフ時間

ハンザ・ロストック vs. MSVデュイスブルク：スタメン

ハンザロストック vs MSVデュースブルク 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー D. Brinkmann 予想スタメン 控え選手 マネージャー D. Hirsch

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

ハンザ・ロストック対MSVデュイスブルク：最近の調子

ハンザ・ロストック対MSVデュイスブルク：直接対決の戦績

ハンザ・ロストック対MSVデュイスブルク：順位表

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