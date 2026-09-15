ハワード・ウェブ、マンチェスター・ダービーのスキャンダルをめぐるブラックボックスを開く

プレミアリーグの審判を統括する組織「Pro Ref」の審判委員会委員長を務めるハワード・ウェブが、物議を醸した判定の裏側について語る初の公式コメントを発表した。その判定とは、先週日曜日にオールド・トラッフォードで行われたダービーでマンチェスター・シティに与えられたアーリング・ハーランドのゴールに関するものだ。

このゴールは当初、シティのフォワードがオフサイドポジションにいたとして認められなかったが、その後ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入して旗を取り消し、ゴールが認められた。しかし、チームメイトのエンソ・フェルナンデスが明らかなオフサイドポジションにおり、プレーに直接関与していたにもかかわらずの判定であったため、同組織はこのゴールを認めたことに重大な誤りがあったと公式に認めるに至った。

試合の審判とビデオ室との間の音声記録を放送する番組「Match Officials Mic’d Up」の第1回に出演したウェブは、プレミアリーグ公式サイトが伝えたところによると、次のように述べた。「この件では誤りを認めることが重要だと感じた。ピッチ上で旗によって罰せられたアーリング・ハーランドがオフサイドポジションにいなかったことは分かっているが、同時にエンソ・フェルナンデスがオフサイドであり、マンチェスター・ユナイテッドのディフェンス、そしておそらくゴールキーパーに対してもほぼ確実に妨害していたことも認識している」

ウェブは悔しさをにじませてこう付け加えた。「この結果には大きな失望を感じた。誰もがこの思いを共有しており、その筆頭が審判団自身だ。彼らは自分たちの仕事に誇りを持っており、この不手際の後、今まさに苦しんでいる。彼らは国際マッチウィークが終わるまで試合の運営には携わらない」

ウェブはマンチェスター・ユナイテッドのフロントと直接連絡を取ったことを明かし、こう語った。「我々はマンチェスター・ユナイテッドと連絡を取り、こうした事態が起きたときにいつもそうするように、誤りを認めた。この種の誤りが頻繁に起こるわけではないが、我々は透明性と明瞭さを重んじている。そのため、クラブ関係者に音声記録とビデオ映像を再生し、実際に何が起きたのかを正確に説明した。そして、正しい判定に至らなかった原因となった手続き上の不備を理解するため、この件を検証する」

フェルナンデスがボールに触れていないにもかかわらずオフサイドと判定される技術的な理由について、ウェブはこう説明した。「フェルナンデスは実際にボールに触れておらず、したがって接触によるオフサイドという直接的な概念には当たらない。しかし、ルールは接触がなくてもオフサイドを罰する。クロスボールが届く際、フェルナンデスが明らかにそこへ突進し、極めて近い位置まで来ているのが見て取れる」

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そしてユナイテッドのディフェンダーとゴールキーパーへの直接的な影響についての説明を続けた。「この突進は、近くにいたディフェンダーのリサンドロ・マルティネスに直接影響を及ぼし、彼が介入してボールをクリアするのを妨げた。また、ゴールキーパーのセン・ラメンスにも影響を及ぼし、彼は自然な形で飛び出すことができず、あるいはフェルナンデスとの衝突の可能性に備える状態となった。それによって、ボールがフェルナンデスの脇を通過してハーランドがゴールネットに突き刺したとき、彼は本来の正しいポジションから外れてしまったのだ」

ビデオ審判がフェルナンデスの妨害を見逃した原因について、ウェブはこう語った。「VAR審判が検証を始めたとき、準自動オフサイド技術によって、反対サイドのディフェンダーであるパトリック・ドルグのカバーのおかげでハーランドが3センチの差で正しいポジションにいたことが判明した。ここで審判はハーランドに過度に集中するという罠に陥り、ゴールは完全に正しいものだと思い込んでしまった」

ウェブは技術室での失敗の裏側を明かして続けた。「フルアプリケーションで映像を見返した際、審判はフェルナンデスのポジションの影響の全体を評価しなかった。ハーランドへパスするためにボールに触れたかどうかを確認するにとどまったのだ。彼はその瞬間、いわゆる『トンネルビジョン』に陥り、完全にハーランドに集中してしまった。残りの技術室のスタッフが介入して彼をこの狭い視野から引き出すべきだったが、残念ながらそれは実現しなかった」

これに関連して、ウェブはブルーノ・フェルナンデスを蹴った後にシティのフィル・フォーデンを退場させたマイケル・オリバー主審の判定を擁護し、ポルトガル人選手も退場させるべきだという声を退けて、こう説明した。「フェルナンデスの行為は暴力的行為というより軽率さを表すものだった。暴力的行為には過度あるいは残忍な力の行使が必要だが、映像を通常の速度で精査してもそうした要素は見当たらない。したがって、この反則はイエローカードのみが妥当だった」

審判委員長は、フェルナンデスへの警告を求めてVARが介入する余地はなかったと指摘した。主審がこの事象をピッチ上で見た上で、フォーデンに対して自らの規律上の処分を下していたからだ。