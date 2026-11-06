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シャビ・アロンソ監督は、コール・パーマーがイングランド代表から外れたことについて深入りせず、24歳の同選手との会話はチェルシーに関することだけだと強調した。チェルシーの指揮官はGKエミリアーノ・マルティネスの防護マスクについて冗談を飛ばしたほか、日曜日に敵地で行われるサンダーランドとのプレミアリーグ戦を前に、MFモイセス・カイセドに「ちょっとした問題」があると明かした。

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アロンソ、パーマーのイングランド代表落選について言及避ける

アロンソは金曜日、コブハムで行われた試合前の記者会見でパーマーについて質問を受けた。24歳のパーマーは、クロアチア、スペインと対戦するネーションズリーグのイングランド代表メンバーから外れていた。『football.london』によると、ウェンブリーの関係者はチェルシーに連絡して同選手が招集可能か確認。出場可能だと分かったものの、イングランド代表は招集を見送り、クラブからはモーガン・ロジャーズのみが選ばれた。

落選についてパーマーと話したかと問われたアロンソは、こう答えた。「いや、そのことについては話していない。話していたのは日曜日の試合についてだ。コールにはとても満足している。プレーを楽しんでいると思うし、ほかのアタッカーとの連係も非常に良い。チームの力になっている。私たちが目指すものに向けてチームが成長し、改善していくうえでも助けになっている。すべてには時間がかかると分かっているが、彼のクオリティー、姿勢、そしてチームのほかの選手たちに与えている影響にとても満足している」

チェルシーではパーマーの退場について話し合い

アロンソは、パーマーとの会話は代表での活動ではなく、クラブに関するものだと強調した。「話すのはチェルシーのこと、私たちのことだ。やるべきことは十分にある。毎週末の試合に集中しなければならない。それが私の影響を及ぼせる範囲、コントロールできる範囲であり、私たちが話すことだ」と語った。

一方で、パーマーの最近のレッドカードについては話し合ったと認めた。「彼は自分のやるべきことに集中する必要がある。それは良いプレーをし、私たちとともに、チェルシーでのプレーを楽しみ、チームメイトと連係することだ」と述べ、こう続けた。「スパーズ戦の後、レッドカードについて話した。それは話し合ったことの一つだが、それ以外はほとんどがサッカーのプレーや、どうすればもっと良くできるかについての話だ」

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マルティネスのマスク着用とカイセドの状態

先月、顎の骨折で手術を受けたマルティネスは、マスクを着けて練習に復帰している。先発するかどうかはアロンソが日曜日に決める。「マスクはたぶん専門家が作ったもので、ハロウィーン用品店のものではないはずだ（笑）。間違いなく専門家のものだと思う」と冗談を交えた。「彼はマスクに慣れてきている。もちろん、着け心地が良いものではないが、慣れつつある。今週はほぼずっと着けて練習している。しばらくの間は着けて対処しなければならないだろう。着けたまま一通りのことをこなしているので、支障にはなっていない。脳震とうについても医師から許可が出ている。すでに3週間が経過しており、必要な条件はすべて整っている」

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一方、カイセドは水曜日の練習の前半を欠席した。「前の試合の後に少し問題があった。明日、いくつかの状態を確認する予定で、モイもその一人だ」とアロンソは話し、「ふくらはぎの問題というより、違和感だ」と付け加えた。

チェルシーの今後は？

現在トップ4に入っているチェルシーは、明日、サンダーランドへの遠征を前に最後の練習を行う。アロンソはサンダーランドについて、「獲得した以上の勝ち点に値する」と考えている。

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アロンソはマクサンス・ラクロワとジョアン・ペドロが起用可能になるとは見込んでおらず、ジョレル・ハトには「あと数週間が必要」だという。代表ウィーク明けのリーズ戦を前に、さらに状況を説明する予定だ。