エミレーツ・スタジアムで繰り広げられたのは、戦術を駆使した消耗戦だった。アーセナルは規律の取れたハル・シティの守備を、最後に崩した。ボール支配率67％、シュート21本を記録したものの、低い位置で守るハル・シティを相手に決定機をつくるのは難しかった。前半には、カイ・ハヴァーツが得たPKがオフサイドを理由にVARで認められない物議を醸す判定もあり、ミケル・アルテタ監督とホームの観客は、無得点のまま迎えたハーフタイムまでにいら立ちを募らせた。

均衡を破ったのは72分。粘り強くプレーを続けたマルティン・ウーデゴールがスペースを見つけ、好守を見せていたコンスタンティノス・ツォラキスを破った。アーセナルのxG（期待得点）は1.39で、攻撃面では本来の出来とは言えなかったが、堅固な守備でハル・シティの数少ないカウンターを効果的に封じた。この1-0の辛勝は、攻撃の主なリズムを崩されても、深い位置に構える守備を攻略する術をアーセナルが見いだせることを示している。

GK・守備陣

ダビド・ラヤ：6/10

スペイン人GKにとっては静かな午後だった。アーセナルが敵陣でプレーし続けたため、ほとんど傍観者だった。2度のセーブで無失点に貢献したが、主な役割はボールをつなぎ直すこと。高いディフェンスラインを保ち、長い時間ハル・シティを押し込む助けとなった。

リッカルド・カラフィオーリ：7/10

69分に交代するまで偽サイドバックとしてプレーし、ビルドアップで欠かせない存在だった。対人戦ではフィジカルの強さを発揮し、アーセナルが素早く3-2-5の攻撃陣形に移ることを可能にした。ただ、自ら均衡を破るための最後のパスは出せなかった。

エズリ・コンサ：6/10

センターバックを務め、守備に安定感をもたらした。個々の対人戦で堅実に対応し、規律を保って不意を突かれることも防いだ。

ガブリエウ：7/10

ブラジル人DFは守備の中心で揺るぎない存在だった。守備で試される場面は多くなかったが、ハル・シティの数少ないセットプレーでは空中戦を制し、アーセナルの守備を支えた。アーセナルが得た7本のCKでも脅威となった。

ユリエン・ティンバー：7/10

ハル・シティが攻め出そうとした数少ない場面で、優れた戻りの速さを見せた。ポジショニングも完璧で、アーセナルの圧倒的なボール支配に貢献。オリヴァー・マクバーニーを試合を通じて孤立させた。

中盤

ブルーノ・ギマランイス：7/10

中盤のリズムを刻む存在。高いパス成功率でテンポを支配し、ハル・シティの守備ブロックを左右に揺さぶった。ボールの保持を優先し、カウンターを止めるための戦術的なファウルも交えた働きを見せ、89分に交代した。

デクラン・ライス：6/10

最終ラインの前で必要な守備を担ったが、密集した中盤を攻略する縦への決定的なパスは見つけられなかった。アルテタ監督が敵陣のゴールに近いエリアで創造性を高めようとしたため、63分にメリーノと交代した。

マルティン・ウーデゴール：8/10

決勝点の立役者。アーセナルがペナルティーエリア内に並ぶハル・シティの10人を突破する個の力を必要とした72分、主将がその期待に応えた。ゴール以外でもあらゆる攻撃の中心となり、狭いスペースで絶えずボールを求めた。

攻撃陣

ノニ・マドゥエケ：6/10

外側から相手を抜こうとしたが、ハル・シティのウイングバックを含む2人に対応された。チームのシュート21本に貢献したものの、最初の1時間はツォラキスを本格的に脅かす最後のプレーを欠くことが多かった。

クリストス・ツォリス：5/10

ウイングにとって厳しい午後となった。相手ゴールに近いエリアは非常に混み合い、スペースを見つけられなかった。試合に大きな影響を与えられず、ハル・シティの5バックを広げるために必要な幅も生み出せないまま、69分に交代した。

カイ・ハヴァーツ：6/10

わずかな差でオフサイドと判定され、VARによってPKが認められなかった。この試合最大の話題の中心となった。攻撃の起点として懸命に働いたが、ペナルティーエリア内へのパスが少ないことに苦しみ、60分ごろに交代した。

交代選手・監督

ミケル・メリーノ：7/10

63分に出場し、すぐにアーセナルのプレスの強度を高めた。セカンドボールを回収する力で圧力を維持し、決勝点につなげた。

ヴィクトル・ギェケレシュ：6/10

ハヴァーツに代わり、異なるフィジカル面の特徴を攻撃にもたらすために投入された。その動きでDFを定位置から引き出し、ウーデゴールが最終的に突いたわずかな隙間をつくった。

エベレチ・エゼ：7/10

69分の投入で、チームに必要だった創造性と予測しにくさをもたらした。ドリブルでDFを引きつけたことが、72分のゴールに至る一連のプレーで重要だった。

ピエロ・インカピエ：6/10

終盤にカラフィオーリに代わって出場。左サイドに新たな活力を加え、試合の最終局面で守備に綻びが生じないようにした。

マルティン・スビメンディ：採点なし

試合を締めくくるため、89分に途中出場した。

ミケル・アルテタ：7/10

後半の3選手の交代が勝利のきっかけとなった。先発メンバーが低い位置に構える相手を前に攻めあぐねていると見て積極的に選手を入れ替え、戦術的な修正から間もなくゴールが生まれた。