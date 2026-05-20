ハル・シティはプレーオフ決勝を急きょ中止し、プレミアリーグへの直接昇格を狙う。

英メディアによると、ハル・シティはプレーオフ決勝の中止を要求。スパイゲート問題を受け、プレミアリーグへの直接昇格を狙う。

オーナーのアクン・イリカリ氏はデイリー・メール紙に「通常は2チームが決勝に進み、1チームが失格となる」と述べ、現在その可能性を検討中だと明かした。

「弁護士は我々が直接昇格すべきだと主張しているが、まだ調査中だ。決定事項はなく、やや複雑な状況だ」と続けた。

サウサンプトンは準決勝でミドルズブラへのスパイ行為が発覚し失格、本来ハル・シティと決勝を戦うはずだった。

サウサンプトンは過ちを認めながら上訴したが、水曜日に却下されシーズンを終えた。

これにより、原則としてミドルズブラがハル・シティの決勝戦の相手となるが、ハル・シティはこの事態を非常に不愉快に感じている。「我々はすでに10日間、サウサンプトン戦に向けた準備を進めていた」とイリカリは語った。

「我々の計画、分析、努力はすべてサウサンプトンに向けられていた。決勝まであと数日という段階で対戦相手が変更され、木曜日が最後の本格的な練習となる。たった1回の練習で新しい相手に対応しなければならない」

決勝戦の開催自体も不透明だ。ハル・シティはウェンブリーでの試合を回避し、プレミアリーグへの直接昇格を目指す構えだ。