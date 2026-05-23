ハル・シティは土曜の午後、プレミアリーグ昇格を決めた。プレーオフ決勝は0-0で推移したが、終了間際に1点を奪い1-0で勝利。9シーズンぶりのトップリーグ復帰を果たした。

「スパイゲート」騒動で波乱含みの道のりだったが、前半は静かな展開。ミドルズブラがボールを支配したものの、攻撃は不発。両チームとも決定機は作れなかったが、ハル・シティMFモハメド・ベルーミが美しいミドルシュートを放った。

前半終了間際、ハル・シティFWオリバー・マクバーニーがゴール前へ鋭く飛び込みヘディングしたが、クロスバーに阻まれた。 前半終了間際にはミドルズブラのデビッド・ストレレックがミドルシュートで反撃したが、枠を外れた。0-0でハーフタイムへ。

後半も決定機は少なく、フライのヘディングがクロスバーを叩いた程度。ハルはベロウミのシュートしかチャンスを作れなかった。

80分には途中出場のソンチェ・ハンセン（元アヤックス、NEC）がGKと1対1になったが、シュートはわずかに外れ、オフサイドの判定も出た。

ジョー・ゲルハルトの巧みなターンからのシュートもGKを脅かした。スコアレスで終わるかと思われた90分+5秒、マクバーニーが値千金の決勝点。遠征組のハル・シティファンが熱狂した。

ミドルズブラのGKがボールをこぼすと、ストライカーが即座に反応し勝ち越し弾を叩き込んだ。その後ハルは危なげなく時間を過ごし、タイガースの昇格が決定した。

この結果、ハルはクラブ史上初の快挙を達成。昨季は降格の危機に瀕し、今季も6位にとどまっていた。