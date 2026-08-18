バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のフォワード、ハリー・ケインが、今年の「バロンドール」受賞の可能性について強い意欲を示し、サッカー界で最も権威ある個人賞を手にすることは自身にとって素晴らしい栄誉になると強調した。これは昨シーズンを通じて彼が披露した傑出したパフォーマンスを受けてのものだ。

世界最優秀選手に贈られるこの名誉ある賞は、来る10月26日にイギリスの首都ロンドンで授与される予定で、(2025-2026)シーズンにおける最も傑出した功績と個人パフォーマンスを称えるものだ。このシーズンはケインが所属クラブとイングランド代表で合わせて73ゴールを挙げる活躍を見せ、彼の際立った輝きが目立った。

この賞へのノミネートについて、ケインはESPNが伝えたところによると次のように語った。「昨年一年を通じて自分が見せたパフォーマンスとレベルには大きな誇りを感じている。バロンドールは選手が望むことのできる最高の個人賞だ」

さらに彼はこう付け加えた。「素晴らしいシーズンを送ったことは分かっている。だが、今の私の集中はいつも通り新シーズンに向けられている。この賞は自分の手中にあるものではない。ピッチ上でできることはすべてやり尽くした。あとは投票者やメディア関係者の票次第であり、それは自分のコントロールの及ばないことだ。どんな結果が出るかを見守るとしよう」

イングランド代表のフォワードはさらにこう説明した。「もちろん、この賞を獲得できれば素晴らしい功績になる。しかし、決定までにはまだ2、3か月ほど残されている。だから今のところ、この賞のことで頭がいっぱいというわけではない」

ケインは昨シーズン、バイエルン・ミュンヘンをブンデスリーガとDFBポカール(ドイツ杯)の二冠に導いたほか、UEFAチャンピオンズリーグでは準決勝進出を果たしたが、その後同大会を制覇したパリ・サンジェルマンに敗れて姿を消した。

国際舞台では、ケインは母国代表として12ゴールを記録し、その中にはイングランドがアルゼンチン代表の前に準決勝で戦いを終えたワールドカップでのゴールも含まれている。

なお、バロンドールは過去にイングランド人選手が6度受賞している。スタンリー・マシューズ(1956年)、ボビー・チャールトン(1966年)、ケビン・キーガン(1978年と1979年)、そして最近では2001年のマイケル・オーウェンだ。一方、直近の受賞者はパリ・サンジェルマンのウインガー、フランス人のウスマン・デンベレである。