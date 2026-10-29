共有 GOALをGoogleでフォロー

ハリー・ケインは、ロンドンで歴史的なバロンドール受賞を果たしたことを受け、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のチームメートに特別な贈り物をする計画を明かした。33歳のストライカーは2026年、クラブと代表で合計73ゴールを挙げる驚異的な活躍を見せ、サッカー界で最も権威ある個人賞を手にした。

広告

頂点に到達

ケインが月曜夜、初のバロンドールを受賞した。キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑えて栄誉を手にした33歳は、地元ロンドンで表彰を受け、感謝を込めた受賞スピーチを披露。その後、ソーホーの高級ナイトクラブで祝った。

今回の受賞は、多くの得点を挙げたFWにとって圧巻の2026年の活躍に続くものだ。ケインはバイエルン・ミュンヘンで公式戦わずか51試合に出場して61ゴールを記録。イングランド代表でも通算得点にさらに12ゴールを加えた。

腕時計とご褒美

栄冠を手にしたケインは、頂点に立つ助けとなった選手たちと喜びを分かち合う考えを明かした。授賞式では100万ポンド近い価値がある極めて希少なロレックスのデイトナを着用。チームメートたちがすでに豪華な贈り物を期待していると認めた。

ドイツのメディア BILD に対し、ケインはクラブと代表の両方の仲間にプレゼントを買う意向を語った。

広告 広告

「何人かの仲間から腕時計か何かが欲しいと言われている。だから、バイエルンでもイングランド代表でも、みんなに何かいいものを考えないとね。調べて、全員に素敵なプレゼントを贈れるようにするよ」と明かした。

Related Topics

「サー・ハリー」誕生？

ケインは、サー・スタンリー・マシューズ、サー・ボビー・チャールトン、ケビン・キーガン、マイケル・オーウェンらに続く、イングランドで6人目のバロンドール受賞者となった。その比類なき功績を受け、ダウニング街ではナイトの爵位授与の可能性が議論されている。ケインは2019年に大英帝国勲章MBEを受けている。

ナイトになる可能性について BILD に問われると、ケインは前向きな姿勢を示しながらも、冷静さを保った。

広告

「もちろん断ったりはしないよ。本当にありがたいことだ。もしそうなれば、信じられないくらい素晴らしいし、心から誇りに思うだろう。でも、今はあまり舞い上がりたくないんだ」と語った。

「サー・ハリー・ケイン」という呼び名の響きを聞かれたバイエルンのエースは、「いい響きだけど、みんなに『サー』と呼ばれたら、何だか変な感じがするだろうね。だから今のところは、ハリーのままでいいよ」と付け加えた。

広告

歴史的なウェンブリー凱旋

イングランド代表が11月12日にUEFAネーションズリーグでクロアチア代表を迎える一戦は、ケインにとって記念すべき夜となりそうだ。キャプテンはキックオフ前にウェンブリー・スタジアムでバロンドールのトロフィーを披露し、ホームのサポーターと快挙を祝うとみられる。

この試合には、今回の受賞とは別に、ケインにとって歴史的な意味がある。現在、代表通算125試合出場で伝説的GKピーター・シルトンに並んでおり、出場すれば同選手を抜いてイングランド代表の歴代最多出場選手となる。すでに他を大きく引き離して代表歴代最多得点記録を保持しているケインに、もう一つの記録が加わることになる。