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ハリー・ケインが、ロンドンで歴史的なバロンドール受賞を果たしたことを受け、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のチームメートに特別な贈り物をする計画を明かした。33歳のストライカーは2026年に驚異的な活躍を見せ、クラブと代表で計73ゴールを記録。サッカー界で最も権威ある個人賞を手にした。

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頂点に到達

ケインが月曜夜、自身初のバロンドールを受賞した。キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑え、栄誉ある賞を手にした。33歳のケインは故郷ロンドンで表彰を受け、感謝を込めた受賞スピーチを披露。その後、ソーホーの会員制ナイトクラブで祝った。

今回の受賞は、得点を量産したFWにとって驚異的な2026年の活躍に続くものだ。ケインはバイエルン・ミュンヘンで公式戦わずか51試合に出場し、実に61ゴールを記録。さらにイングランド代表でも12ゴールを積み上げた。

時計とお礼の品

栄冠を手にしたケインは、自身を頂点へ押し上げてくれた選手たちにも成功の喜びを分かち合うと明かした。式典では100万ポンド（約100万ポンド）近い価値がある極めて希少なロレックス・デイトナを着用。チームメイトたちがすでに豪華なお礼を期待していることを認めた。

ドイツのメディア『BILD』に対し、ケインはクラブと代表の両方の仲間に贈り物を買う考えを語った。

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「時計か何かが欲しいと言ってきた仲間もいる。だから、バイエルンでもイングランド代表でも、みんなに何かいいものを考えないといけないね。調べて、全員に素敵な贈り物を用意したい」

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「サー・ハリー」誕生か？

ケインはイングランド出身選手として6人目のバロンドール受賞者となり、サー・スタンリー・マシューズ、サー・ボビー・チャールトン、ケヴィン・キーガン、マイケル・オーウェンらが名を連ねる特別な顔ぶれに加わった。その比類ない功績を受け、ダウニング街ではナイト爵位授与の可能性が議論されている。ケインは2019年にMBEを受章している。

『BILD』からナイト爵位を授与される可能性を問われると、ケインは前向きな姿勢を示しつつも、冷静さを保った。

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「もちろん、お断りすることはないよ。本当にありがたいことだ。そうなれば信じられないほど素晴らしいし、心から誇りに思うだろう。でも、今はあまり浮かれすぎたくない」

「サー・ハリー・ケイン」という呼び名の響きについて問われると、バイエルンのエースはこう付け加えた。「響きはいいけど、みんなに『サー』と呼ばれたら、ちょっと変な感じがするだろうね。だから今は、ハリーのままでいいよ」

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歴史的なウェンブリー凱旋

イングランド代表が11月12日にUEFAネーションズリーグでクロアチア代表を迎える一戦は、ケインにとって記念すべき夜となる見込みだ。主将はキックオフ前にウェンブリー・スタジアムでバロンドールのトロフィーを披露し、ホームのサポーターと節目を祝うとみられている。

この試合は、今回の受賞とは別の意味でもケインにとって歴史的な重みを持つ。現在、代表通算125試合出場で伝説的GKピーター・シルトンに並んでいるケインは、出場すれば同選手を抜き、イングランド代表歴代最多出場選手となる。すでに大差をつけて同代表の歴代最多得点記録も保持している。