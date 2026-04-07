ハリー・ケイン、勝利にもかかわらず：「レアル・マドリード戦では決定力が欠けていた」

バイエルン・ミュンヘンのFW、イングランド代表のハリー・ケインは、火曜日の夜に行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリード戦において、チームはもっと良いパフォーマンスを見せることができたはずだと考えている。

バイエルン・ミュンヘンは、レアル・マドリードの本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ」で2-1の勝利を収め、チャンピオンズリーグ準決勝進出に向けて重要な一歩を踏み出した。

バイエルンの得点は41分と46分にルイス・ディアスとハリー・ケインがそれぞれ決めたもので、レアルの唯一の得点は74分にキリアン・エムバペが記録した。

第2戦は来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われ、勝者はパリ・サンジェルマン対リヴァプールの勝者と対戦し、チャンピオンズリーグ準決勝進出を争うことになる。

ハリー・ケインはTNT Sportsのインタビューで次のように語った。「マドリードに来て、良い結果を出そうとするのは常に難しいことだと分かっていた。我々は良いパフォーマンスを見せたが、もっと良いプレーもできたはずだ。おそらく最後のパスやフィニッシュが欠けていたのだろう。いくつかの良いチャンスはあった。しかし、その理由はレアル・マドリードの力にもある。」

ハリー・ケインは、ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーの「素晴らしい」セーブを称賛し、次のように付け加えた。 「この勝利を心から喜べる。我々は共に素晴らしい瞬間を楽しんだ。今はシーズンの決定的な局面にあるので、このレベルを維持したい。常に危機感を持ち、いつでも得点できると信じている。今夜もアウェイでそれを実証した」

さらに彼はこう続けた。「我々は良い位置にいるが、リードはわずか1点であり、状況はすぐに変わる可能性がある。集中力を維持しなければならない。土曜にはブンデスリーガのアウェイ戦（ザンクト・パウリ戦）という重要な試合が控えている。だから今は回復に専念し、その試合に集中するだけだ。来週こそ、今日と同じようなパフォーマンスを見せられるようにしたい」

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