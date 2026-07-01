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Rian Rosendaal

翻訳者：

ハリー・ケイン、勇敢なコンゴ相手にイングランドの失態を食い止める

イングランド 対 コンゴ民主共和国
イングランド
コンゴ民主共和国
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イングランドは水曜日のワールドカップラウンド16でコンゴに2-1で逆転勝ち。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは0-1でリードを許したが、ハリー・ケインが終盤に2得点を挙げ、チームを救った。

6分にはチペンガがピックフォードをかわしニアへ先制。アトランタで同点弾を狙ったイングランドは痛手だった。

前半はGKリオネル・ムパシが好セーブ連発。ベリンガムのヘディングを止め、ケインのシュートも何度も阻んだ。ケインはムパシのファウルを主張したが、PKは与えられなかった。 

ヨアン・ウィッサのシュートがポストを叩き、イングランドは危機を免れた。ハーフタイムに課題山積みのトゥヘル監督は交代カードを切らなかった。後半も流れは変わらず、イングランドが同点を狙う一方、コンゴはカウンターを狙った。イングランドは無力感に苛まれ、ラッシュフォードとマドゥエケに代えてゴードンとサカを投入した。

タッチェル監督はピッチサイドで苛立ちを隠せなかった。一方、コンゴはわずかなリードを大切にし、番狂わせへの期待を高めた。

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しかし後半30分、ケインがフリーになりヘディングで同点弾。さらに85分には強烈なシュートで逆転した。 

試合終了の笛が鳴ると、イングランド陣営には安堵が広がった。次のベスト16では、来週月曜にアステカ・スタジアムでメキシコと対戦する。

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