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バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインは、水曜夜に行われたDFBポカールでのマクデブルク戦で、6－1の大勝を収めながらベンチにとどまった理由は、過度な祝賀ではなく、事前に予定されていた休養だったと明かした。月曜夜にロンドンでバロンドールを受賞した33歳のイングランド代表主将は、週半ばの一戦で出場機会のないまま試合を見守った。

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ロンドンでの授賞式後、事前に決まっていた休養

ケインは、バイエルンのコーチ陣が月曜日の授賞式より前から、週半ばの試合で自身を休ませる予定だったと明かした。この授賞式では、レアル・マドリーのFWキリアン・エンバペとバルセロナのウイング、ラミン・ヤマルを抑え、2001年のマイケル・オーウェン以来となるイングランド出身の受賞者となった。必要なら出場できる状態だったが、ベテランストライカーは出場を免れ、マイケル・オリーズが2得点を挙げた。これにより、ケインは疲労の重なる数日間を経て、体を休めることができた。

精神的な負担もあり、週半ばに休養

『TNT Sports』によると、ケインは欠場に至った判断についてこう説明した。「そんなに派手に祝ったわけじゃないよ！ 出場することもできた。でも正直に言うと、ダンクシー［バイエルンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクス］から話があって、バロンドールの前から、この試合では僕を休ませようと考えていると言われた。ここ6週間ほど、多くの試合に出ていたからね」

「結果的にうまくいった。先発した選手たちは本当によくやってくれた。僕を投入しようかと考えていた場面もあったけど、そこで4点目が入って勝負が決まった。全体として、休むことは大切だったと思う。月曜日に大きな喜びを味わうなど、精神的にも大きな負担がかかる日々だったからね」

「土曜日にも大きな試合［ブンデスリーガでのボルシア・ドルトムント戦］がある。明日は練習して、その試合に備えるよ」

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監督代行、謙虚な同胞を称賛

月曜日の授賞式を振り返り、ケインはこう続けた。「信じられないような1週間だ。月曜日の夜は本当に素晴らしかった。もちろん、サッカーの試合などとは違う緊張や感情があった。待つ時間が長くて、もし受賞したらどんな感じだろうと想像していた。でも正直、本当に特別だった。友人や家族、ファンからの応援、メッセージやSNSでの祝福は圧倒されるほどだった。祝福の言葉を本当にたくさんもらったよ。式の後は親しい人たちと祝って、いい夜を過ごした。それからすぐ仕事に戻って、起きたことを少しずつ実感しようとしているところだ」

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一方、ヴァンサン・コンパニ監督が病気から回復するまで代行を務めるバイエルンのアシスタントコーチ、ダンクスは同じイングランド出身のケインをたたえた。「彼と近くで仕事をし、どれほど努力しているかを見てきた。この瞬間にたどり着くまでの道のりも知っている。本当に、本当にうれしい」

「イングランド人として、彼をとても誇りに思う。私はイングランドの選手や指導者を強く支持しているし、彼らには自分たちの力を示してほしい。だから、ハリーがイングランドにこの賞をもたらしたことは、彼にふさわしい素晴らしい評価だと思う。ハリーの意識はもう、次のゴール、次のパフォーマンス、次の試合に完全に向いているはずだ。彼をこのレベルまで押し上げた、プロ意識と謙虚さを備えた姿勢にすぐ戻るだろう」

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休養を取ったストライカー、ドルトムントとの大一番へ

水曜日のカップ戦での大勝をベンチから見守り、英気を養ったケインは、バイエルンが今週末にブンデスリーガのタイトル防衛に向けた戦いを再開する際、先発に復帰する見込みだ。バイエルンは土曜日の夜、宿敵ボルシア・ドルトムントとの重要なデア・クラシカーに臨む。国内での得点量産を続けたいところだ。週半ばの休養を経て万全の状態で臨めることは、新たなバロンドール受賞者にとって活躍する絶好の機会となる。