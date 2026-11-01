共有 GOALをGoogleでフォロー

ハリー・ケインが、土曜日に行われたバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントの劇的な2-2の引き分けを受け、自身のパフォーマンスを率直に評価した。白熱したデア・クラシカーでバイエルンが宿敵に引き分けた一戦、イングランド代表主将はアリアンツ・アレーナで悔しい夜を過ごした。

広告

ケイン、クラシカーでの不満を語る

ケインは、バイエルンがドルトムントと引き分けた後、失望を隠さず、ブンデスリーガ首位チームにとって「奇妙な夜」だったと振り返った。得点を量産してきたストライカーは長い時間孤立し、普段のようにスコアに影響を与えられなかった。ドルトムントが終盤に盛り返し、両チームは勝ち点を分け合った。ドイツに来て以来、目覚ましい活躍を続けてきた元トッテナムのケインにとって、珍しく調子の上がらない一日だった。

33歳のケインは、試合を通じて何度かチャンスが巡ってきたにもかかわらず、得点できなかったことに悔しさをにじませた。「今日はおそらく、自分にとってもチームにとってもベストなパフォーマンスではなかった。でも、それが現実だ。ストライカーであり、サッカー選手である以上、そういうこともある。今日、あと1時間プレーしていたとしても、ボールはネットに入らなかっただろう。時にはそれを受け止めなければならない」とケインは試合後のミックスゾーンで『Bulinews』に語った。

バイエルンで負傷者への懸念が高まる

結果に加え、フィジカル面で激しい戦いとなった試合中に複数の選手が打撲などを負ったように見えたことから、選手たちの状態はコーチングスタッフにとって大きな懸念となっている。バイエルンではすでに負傷者が相次いでおり、ドルトムントとの一戦でそのリストにさらに名前が加わる可能性がある。ケインもチームメートの身体の状態を巡る沈んだ雰囲気に言及した。

「あらゆる意味で奇妙な夜だった。ケガの状態を確認しなければならない。2人ほど、あまり状態が良さそうには見えなかった」とイングランド人FWは説明した。今後も過密日程が続く中、主力選手を失うことは、今季複数の大会で戦うバイエルンの行方を左右しかねない。

広告 広告

主将ケイン、過密日程を乗り切るには選手層の厚さが必要と警鐘

ケインは冬場に試合が集中する過密日程に警鐘を鳴らし、すべての大会でタイトルを追い続けるには選手のローテーションが不可欠だと強調した。日程が詰まり、重要な試合が立て続けに訪れる中、イングランド代表主将であるケインは、選手層の厚さが今季の行方を決めることを隠さなかった。

Related Topics

「これから本当に多くの試合がある時期に入っている。チームの選手を幅広く起用することを考えなければならないし、間違いなくそうする」とケインは語った。

次はアトレティコ・マドリー戦へ

国内での試合でつまずいたものの、ケインはすぐに次の戦いへ目を向けた。バイエルンは火曜日、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦するためスペインの首都に向かう。すぐに気持ちを切り替える必要がある一戦だ。ケインは、メトロポリターノ・スタジアムでの厳しいアウェー戦に向け、身体の準備はできていると強調した。

広告

「アトレティコ・マドリー戦には出られる準備ができている。自分たちにとって重要な試合だ。本当に厳しいアウェーの地に行くので、全員が力を発揮する必要がある」と締めくくった。