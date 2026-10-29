月曜日にロンドンで世界年間最優秀選手に選ばれた騒ぎを経て、ハリー・ケインがDFBポカールの1.FCマクデブルク戦でアリアンツ・アレーナに戻った際の演出は、やや控えめにも映った。ウォーミングアップの開始時、まだ観客席が半分ほどしか埋まっていないスタジアムで、チームメイトが33歳のイングランド人ストライカーを花道をつくって迎えた。続いてスピーカーから「Rock You Like a Hurricane」が流れた。ウォーミングアップを終えたケインがロッカールームへ小走りで戻ると、場内のスクリーンには本人の短いビデオメッセージが映し出された。

バイエルンが世界年間最優秀選手の誕生を盛大に祝うのは、土曜日に行われるボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ注目の一戦になりそうだ。2部クラブを相手にしたDFBポカール2回戦より、ふさわしい舞台でもある。マクデブルク戦ではフルタイムでベンチに座っていたケインだが、BVB戦では再びプレーする（マクデブルク戦ではイサメル・サイバリがその代役を見事に務めた）。

日付が変わる少し前、ケインはミックスゾーンでバロンドール受賞と、それに伴う出来事についてじっくり語った。

ハリー・ケイン、チームメイトへのサプライズを計画

その一つが、約束通りヴァルトガストホフ・ブーヘンハインから贈られた金色のシュニッツェルだ。ミュンヘン南部近郊にあるこのレストランは、ケインが加入して以来、公式戦でゴールを決めるたびにシュニッツェルを届けていることで知られる。バロンドール受賞に際しては特別版が用意された。ケインは笑みを浮かべながら、食べてはいないと認めた。「どちらかというと、トロフィーとして見ているよ」

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それも、ケインにとって「本当にクレイジーな1週間」の小さなこぼれ話の一つだ。ケインは「まだすべてをきちんと受け止めようとしている」という。月曜日の式典やマクデブルク戦前の花道のように注目の中心に立つのは「やはり妙な感じ」だと話した。「普段、ああいうことはあまり楽しめないんだ。ウォーミングアップに出ていったら、みんなが立って拍手してくれた。少し恥ずかしかったよ」

ケインは今回も受賞に貢献したチームメイト全員に感謝を述べたが、それだけで終わりではなさそうだ。「時計か、それに似たものが欲しいと言っている選手もいる」と明かし、サプライズを予告した。「だから、バイエルンでもイングランド代表でも、彼らのために何か素敵なものを考えないとね。これから考えるよ。必ず一人ひとりに素敵なプレゼントを用意するつもりだ」

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バイエルン：ハリー・ケインがインスタグラムのストーリーを説明

一方、イングランドでは、ケインが近くチャールズ国王からナイトの称号を授けられ、「サー・ハリー・ケイン」と名乗ることになるかもしれないと議論されている。「もちろん断らないよ。とてもありがたいことだと思う。もし実現したら信じられないことだし、ものすごく誇りに思うだろう。でも、今はあまり舞い上がりたくない」

世界年間最優秀選手に選ばれた後、ケインがインスタグラムのストーリーに投稿した「Work hard in silence, let success be your noise.」（ドイツ語訳：「黙々と努力し、成功に自分の代わりに語らせよう」）という言葉も、少し注目を集めた。多くの人はこれを、選出前に何度も公の場で発言し、積極的にアピールしていたライバルのラミン・ヤマルとキリアン・エンバペへの当てこすりと受け止めた。

「いや、まったく違う」とケインは強調した。「正直に言うと、ずっと好きだった言葉なんだ。僕がしていることや、努力、規律、献身をどう捉えているかを表している。人目につかないところで、一人で練習しなければならないことも何度もあった。多くの少年少女が自分自身の支えにできる、素晴らしい言葉だと思う」