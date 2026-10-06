ハリー・ケイン、イングランド代表で通算90ゴールの大台を突破

イングランドはネーションズリーグのグループCで勝ち点9としている。トーマス・トゥヘル監督は火曜日、ウェンブリーで自身のチームがチェコに3-0で勝利するのを見届けた。ハリー・ケインは今回もイングランド代表のユニフォームで得点を挙げ、代表通算ゴール数を91に伸ばした。

ホームのイングランドは1-0の場面で幸運にも恵まれた。試合開始27分、ウラディミール・ツォウファルが不運にもボールを自陣ゴールへ押し込んだからだ。前半終了数分前にはモーガン・ロジャースがケインに絶好のボールを送り、ケインが至近距離から決めた。

ケインは後半に入ってからもゴールを狙い続けたが、強烈なシュートがクロスバーをかすめてゴール上へ外れる不運もあった。その直後にはGKルカーシュ・ホルニチェクが見事なセーブでジュード・ベリンガムの得点を阻んだ。

ケインの91点目は後半12分に生まれた。イングランドの前線をけん引するエースはCKの落下点を的確に見極め、そのままヘディングでネットを揺らした。これでチェコ代表の抵抗はほぼ断たれた。

トゥヘル監督は終盤にさらに何人かを交代させ、ベリンガムらを休ませた。イングランドは一方的な試合を落ち着いて締めくくり、グループCで貴重な勝ち点3を積み上げた。

イングランドは11月12日にクロアチア戦でネーションズリーグを再開する。グループステージは11月15日の世界王者スペインとの一戦で終了する。