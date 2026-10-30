ハリー・ケインを巡り、ローター・マテウスがユルゲン・クロップに皮肉

「ハリー・ケインは望むだけ長い契約を結べばいい」。ドイツ代表最多出場記録を持ち、Skyの解説者を務めるマテウスは、RTL ドイツのメディア向けイベントで、バイエルンが得点源のケインと進める契約交渉について、笑みを浮かべながらそう語った。

ケインは新契約の主要な内容についてバイエルンとすでに合意したとされ、最近では2029年までの契約が有力視されていた。マテウスは、ケインの年齢（33歳）を踏まえ、バイエルンがイングランド人選手との新たな3年契約をためらうのは理解できるとした一方、解決策も示した。「2年プラス1年にして、最後の1年を出場時間に連動させればいい。そうすれば契約書は28ページではなく32ページになるが、互いに力を誇示する必要はない」

マテウスはケインを「紳士」であり、並外れた選手だと称賛。プレー面では特に次の点を強調した。「彼はどこにでも顔を出すし、どこにいてもいい。それが彼を予測不能にしている。その自由を奪ってはいけない。奪えば彼の強みが失われ、FCバイエルンの質も落ちる」。また、この話題に関するユルゲン・クロップの最近の発言を踏まえ、代表監督は「何試合か見てみた方がいいかもしれない」と、マテウスはいたずらっぽく語った。

バロンドールでのドイツ人選手の結果について語るマテウス

世界最優秀選手ランキングのトップ10にドイツ人選手が入らなかったことについて、マテウスは「ワールドカップを映し出している」とも指摘した。「代表がまた非常に早い段階で敗退し、内容も悪く、予選でもすべての相手を圧倒したわけではない。クラブで違いを生み出している選手が外国人なら」、選ばれなくても驚くべきではないと語った。

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「ヨシュア・キミッヒならトップ10に入ってもおかしくなかった」とマテウスは続けた。「だが、彼はワールドカップで、本来プレーすべきだったかもしれないポジションで自分を示すことができなかった。私は彼のファンだし、フロリアン・ヴィルツのファンでもあるが、ヴィルツは問題を抱えている。ジャマル・ムシアラには力があるが、ここ1年半は何度も負傷している。フェリックス・ヌメチャにも資質はあるが、それを発揮することが少なすぎる。つまり、選ばれなかった理由はある」

それでもマテウスは、バイエルンにケインの後継者候補がいると見ている。ミカエル・オリーズだ。フランス人選手には特別なものがあると語るマテウスは、マクデブルクとのカップ戦でオリーズが決めた「パネンカ」のPKを「最高だった」と評した。「もちろん、挑発的だと言うこともできる。でも、もし私が10歳か12歳の少年で、あれを見たら『うわあ、自分もやってみたい』と思うだろう。ほかとは違うからだ」