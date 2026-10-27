ハリー・ケインはプレミアリーグに復帰するのか？ バロンドール受賞者がアラン・シアラーの得点記録とイングランド代表での今後について沈黙を破る

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ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンでドイツでの圧倒的な活躍を続けるなか、プレミアリーグ復帰の可能性を巡って高まる憶測に明確に答えた。2026年のバロンドールを受賞したばかりのイングランド代表主将は、輝かしいキャリアの残りで何を優先するのかを明らかにした。

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ケイン、プレミアリーグへの早期復帰を否定

ハリー・ケインが、プレミアリーグへの早期復帰を否定した。現在はバイエルン・ミュンヘンでのチャンピオンズリーグ制覇と、イングランド代表での国際タイトル獲得を優先している。33歳のケインは3年前、プレミアリーグ通算213得点を記録してトッテナム・ホットスパーを退団。アラン・シアラーが持つ最多記録の260得点まで、あと47得点だった。

月曜日にロンドンでバロンドールを受賞したケインは、シアラーの記録を追うことには集中していないと明言。国外でのクラブタイトルと代表でのタイトルを目指しながら、30代後半まで最高レベルでプレーし続ける決意を示した。

バロンドール受賞のケイン、バイエルンとイングランドでの成功に集中

シアラーの記録を超えるためにイングランドへ戻るつもりはあるかと問われ、ケインはこう答えた。「今のところはない。今すぐではない。ミュンヘンでの生活を楽しんでいる」

「バイエルンは本当に素晴らしいクラブだ。素晴らしいチームと、素晴らしい監督がいる。だから今はそこに集中しているし、非常に幸せだ。こうした賞を受賞できたことも、そもそも移籍を決めた理由を示している」

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イングランド代表の主将は、欧州での栄冠と並び、代表で主要タイトルを獲得することが最大の目標だと強調した。「常に野心があるし、新たな成果や新しいことへの夢がある。この競技で、まだ達成したいことがたくさんある。クラブレベルではチャンピオンズリーグ、そしてイングランド代表で主要タイトルを獲ること。それが間違いなく僕の最優先事項だ」

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「達成したい素晴らしいことはたくさんある。キャリアでも人生でも、自分で決められることは実際にはそれほど多くないと学んだ。流れに身を任せ、どこへ向かうのかを見て、自分の決断を信じ、移籍を決めた時のように全力で進むしかない。今はミュンヘンにいる。この先どうなるか見てみよう」

コンパニが回復する中、ドイツでのタイトル獲得が移籍の正しさを証明

ケインのバイエルン州への移籍は大きな成果を生み、ブンデスリーガ優勝2回とドイツカップ優勝1回を経験。159試合で156得点を記録している。また、月曜日の朝にはバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督と話したことも明かした。監督は練習中に倒れた後、ウイルス感染症で現在入院している。

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「今朝、かなり早い午前9時に電話をくれたんだ」とケインは語った。「幸い、ちょうどベッドから出たところだったので電話に出られた。僕の幸運を祈り、激励したかったんだと思う」

「体調を聞いたら、気分は良くなっていて、回復に向かっていると言っていた。彼はもうチームに戻りたがっているはずだ。僕たちと一緒に練習場に立ち、ベンチにも入りたいと思っている。でも、休むことが大切だ。最近は健康面で少しつらい時期を過ごしている。彼がいない間は、僕たちやスタッフでその穴を埋められればと思う」

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「ミュンヘンに戻って彼やスタッフ全員、チームメイト全員に会えるのは、僕にとってとても大きなことだ。この賞は僕だけでなく、彼らのものでもあると話してきた。だから、みんなと少しでも祝えるのは特別なことだ」

ロンドンでの祝賀を終え、DFBポカールの一戦へ

ロンドンで家族や友人と受賞を祝ったケインは、水曜日のDFBポカールの一戦を前にチームメイトと合流するため、早朝の便でミュンヘンへ戻った。

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コンパニ監督が休養する中、バイエルンのスタッフと選手たちは週半ばのカップ戦に臨み、その後すぐにブンデスリーガへと意識を切り替える。土曜日には国内のライバル、ボルシア・ドルトムントとの大一番「デア・クラシカー」が控える。ケインとチームメイトは、そこで再び強い印象を残そうとしている。