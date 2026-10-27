ハリー・ケインはプレミアリーグに復帰するのか？ バロンドール受賞者がアラン・シアラーの得点記録とイングランド代表での今後について口を開く

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ハリー・ケインが、バイエルン・ミュンヘンで圧倒的な活躍を続けるなか、プレミアリーグ復帰の可能性をめぐって高まる憶測に明確な見解を示した。2026年のバロンドールを受賞したばかりのイングランド代表主将は、輝かしいキャリアの残りで何を優先するかを明らかにした。

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ケイン、プレミアリーグへの早期復帰を否定

ハリー・ケインはプレミアリーグへの早期復帰を否定し、バイエルン・ミュンヘンでのチャンピオンズリーグ制覇と、イングランド代表での国際タイトル獲得を優先している。33歳のケインは3年前、プレミアリーグ通算213ゴールを記録してトッテナム・ホットスパーを退団した。アラン・シアラーが持つ通算260ゴールの記録までは47ゴールだった。

月曜日にロンドンでバロンドールを受賞したばかりのケインは、シアラーの記録を追うことに重点を置いていないと明言。国外のクラブと代表で主要タイトルを目指しながら、30代後半まで最高レベルでプレーする決意を示した。

バロンドール受賞のケイン、バイエルンとイングランド代表での成功に集中

シアラーの記録を抜くためにイングランドへ戻るつもりがあるかと問われ、ケインは語った。「今のところはない。今すぐということはない。ミュンヘンでの生活をとても楽しんでいる」

「バイエルンは本当に素晴らしいクラブだ。素晴らしいチームと素晴らしい監督がいる。だから今はそこに集中しているし、非常に幸せだ。こうした賞を受賞できたことも、そもそもなぜ移籍を決めたのかを示している」

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イングランド代表の主将は、欧州での栄冠と並び、代表で主要タイトルを獲得することが最大の目標だと強調した。「新たな成果や新たなことへの意欲や夢は、常にある。この競技で達成したいことはまだたくさんある。クラブではチャンピオンズリーグ、そしてイングランド代表で主要タイトルを獲得すること。それが間違いなく僕の最優先事項だ」

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「成し遂げたい素晴らしいことはたくさんある。でも、キャリアでも人生でも、自分で決められることは実際にはあまり多くないと学んだ。流れに身を任せ、その先に何があるかを見て、自分の決断を信じ、移籍を決めた時のように全力で取り組むしかない。今はミュンヘンにいる。その先どうなるかは、これから分かる」

ドイツでのタイトル獲得が移籍の正しさを証明、コンパニ監督は回復中

ケインのバイエルン州への移籍は大きな成果を生み、ブンデスリーガ優勝2回、ドイツカップ優勝1回、159試合で156ゴールを記録している。また、月曜日の朝にバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督と話したことも明かした。同監督はトレーニング中に倒れた後、ウイルス感染症のため現在入院している。

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「今朝、朝9時の早い時間に電話をくれたんだ」とケインは語った。「幸い、ちょうど起きたところだったから出ることができた。僕に祝福と幸運を伝えたかったんだ」

「調子を尋ねたら、気分は良く、回復に向かっていると言っていた。彼はもうチームに戻りたがっているはずだ。一緒に練習場に立ち、ベンチに入りたいと思っているだろう。でも、休むことが大切だ。最近は健康面で少し大変な時期を過ごしている。彼がいない間は、僕たちやスタッフで何とか補えればと思う」

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「ミュンヘンに戻って、彼やスタッフ全員、チームメイト全員に会えることは、僕にとって大きな意味がある。この賞は僕だけでなく、彼らのものでもあると話してきた。だから、みんなと少しでも祝えるのは特別なことだ」

ロンドンでの祝福を経て、DFBポカールの一戦へ

ロンドンで家族や友人と受賞を祝った後、ケインは水曜日のDFBポカールの試合を前にチームメイトと合流するため、早朝の便でミュンヘンへ戻った。

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コンパニ監督が休養する中、バイエルンのスタッフと選手たちは週半ばのカップ戦に臨み、その後すぐにブンデスリーガへと意識を切り替える。土曜日には国内のライバル、ボルシア・ドルトムントとの大一番「デア・クラシカー」が控えており、ケインとチームメイトは再び大きな存在感を示すことを目指す。