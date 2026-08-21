ミュンヘンの地元紙『アーベントツァイトゥング』によると、バイエルンは2029年までの2年契約延長を求めている一方で、ケイン本人は3年を要求しているという。2年プラス1年の延長オプションという妥協案も、バイエルンはどうやら目指していないようだ。ケインは7月末に33歳の誕生日を迎えた。仮に2030年に契約が満了する場合、その時点で36歳ということになる。

この最後の争点があるにもかかわらず、両者が合意に達する流れであることを示す材料は依然としてそろっている。報道が一致するところによると、推定約2500万ユーロの年俸総額もおおむね現状維持となる見込みだ。

ケイン自身も月曜日、延長されたW杯休暇から復帰後初のチーム練習が行われたその日に、「今週か来週」に交渉が行われると予告していた。

「彼がここにいてくれて本当にすごくうれしい」と、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは水曜日、そのイングランド人FWがヨーロッパ最優秀得点者に贈られるゴールデンシューを受賞した際に語った。「あとは、サッカーにはそういうものでもある契約条件を詰めるだけだ。でも、前提条件は決して悪くないと思う」。ケインには父パット氏と兄弟のチャーリーが助言している。

ハリー・ケインはバイエルンで完全に満足

「ハリーがわれわれと契約延長すると、私はかなり楽観している。それはもちろん、われわれにとって大きな恵みになる」と、クラブの重鎮ウリ・ヘーネスもRTL/スカイで語った。「こうした話し合いは通常、いつも数週間、あるいは数カ月かかるものだが、非常に良好な個人的関係の中で進められている」

ケインはバイエルンで完全に心地よさを感じており、退団を目指してはいない。家族もミュンヘンでの生活を楽しんでいる。そして本人にとっても、キャリア後期にチャンピオンズリーグでようやく大きなタイトルを勝ち取るチャンスがバイエルンにはある。さらに、ゴールデンシュー受賞後のケインはバロンドール受賞の有力候補の一人とも見なされている。受賞者は10月26日、故郷ロンドンで発表される。

ケインは2023年に9500万ユーロでトッテナム・ホットスパーからバイエルンへ加入した。それ以来、ドイツ王者に2度輝き、DFBポカールも1度制している。公式戦147試合で146ゴールを記録し、さらに33得点をアシストしている。