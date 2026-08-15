この夏の間、FCバイエルンはとりわけセンターフォワードのハリー・ケインのバックアッパーを探していると長らく伝えられていた。 そこに加入したのが、柔軟に起用できる攻撃的な選手イスマエル・サイバリだ。最前線でもプレー可能だが、本人はトップ下を最も好んでいる。

もっとも、移籍期間が9月初旬に終了するまでに、ゼーベナー・シュトラーセにさらなる新戦力が加わることはない見通しだという。つまり、クラシックな意味でのケインの控えは想定されていない。しかし、土曜日のライプツィヒ戦でのテストでも示されたように、攻撃陣の層の厚さを考えれば、そもそもその必要はないのかもしれない。

つい最近までW杯休暇を取っていたケインが不在の中、指揮官ヴァンサン・コンパニは意外にも生え抜きのアリヨン・イブラヒモビッチを9番で起用した。本来は左ウイングかトップ下の20歳は、1.FCハイデンハイムへのレンタルから個人としては十分に成功を収めてミュンヘンへ戻り、今はFCBのトップチームにしっかり組み込まれる計画となっている。 バイエルンは7月初旬にイブラヒモビッチとの契約を延長しており、コンパニが明確に残留を後押ししたとされている。

ドイツU-21代表のこのアタッカーは、強力な競争相手を前に序列では後ろに回ることになるだろうが、それでも定期的な出場時間は保証されているようだ。そしてその出場機会は、左ウイングでルイス・ディアスの代役、あるいはトップ下という本来の主戦場と見られる役割だけでなく、明らかにセンターフォワードでも得られる可能性がある。

FCバイエルン：アリヨン・イブラヒモビッチはハリー・ケインのバックアッパーとしても機能可能

そのポジションで、ライプツィヒ戦ではまずまずの働きを見せた。やや不運なプレーもいくつかあった一方で、ところどころでは好印象も残した。例えば18分には、しっかりとボールを収めてトム・ビショフにはたき、そのビショフがディアスへ縦パス。決定機になり得る場面だったが、コロンビア代表はシュート直前に決定的な妨害を受けた。

前半半ばの給水休憩後には、一時的にディアスが偽9番を務め、イブラヒモビッチが左に回った。だがその数分後には再び元に戻り、プレッシングではイブラヒモビッチとトップ下で起用されたビショフが2トップの形を取り、連動しながらライプツィヒの最終ラインに強く圧力をかけた。

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立ち上がりの探り合いの時間帯には、コンラート・ライマーが早い時間に負傷交代したことへの不安も影を落としていたが、バイエルンは満員に近いアリアンツ・アレーナで13分、ディアスのゴールで先制した。きっかけとして決定的だったのは、攻撃の才能ティム・ビンダーだった。

ティム・ビンダー、バイエルンのテストマッチ勝利でレナート＝カールを思わせる雰囲気

19歳のビンダーは、プレシーズンの勝ち組の1人であり、香港でのアストン・ビラとのテストマッチ2-1勝利でも有望な片りんを見せていたが、この日は右サイドで先発のチャンスを得た。ビンダーは物おじしなさと自信を漂わせ、何度も果敢に1対1を仕掛け、代表選手ダビド・ラウムを苦しめる場面もあった。

先制点の直前もまさにそうだった。ラウムに向かって果敢にドリブルを仕掛け、内側へ切れ込むと、自ら打たずにペナルティーエリア反対側のディアスへのパスコースを選択。ビンダーのボール自体は通らなかったが、クリアを試みたリドル・バクがライプツィヒの味方選手に当ててしまい、ボールは奇妙な形でディアスのもとへ渡った。最初の45分で躍動感を放っていた29歳は、この贈り物を冷静に生かし、ボールを止めようのない形でコーナーへと巻いて決めた。

一方のビンダーは繊細なプレーで見せ場を作り、ドリブルの強さを発揮。1時間を過ぎたところでは、ラウムに代わって入ったマックス・フィンクグレーフェを見事にかわしてみせた。MagentaTVで共同解説を務めた元バイエルンのスター、シュテファン・エッフェンベルクは、このFCBの若手について「小さなカールのコピーだ」と評した。ビンダーは12歳の時にFCアウクスブルクからレコードマイスターの下部組織へ加わっている。

そのプレースタイルだけでなく、説得力のあるパフォーマンスそのものにもレナート＝カールを思わせるものがあった。すでに代表選手へと上り詰めたカールが、テレコム・カップ2025で強烈なシーズンを大舞台で予告した時のような雰囲気だ。1年あまり前、カールはトッテナム・ホットスパーとのテストマッチで4-0とした一戦に途中出場し、見事なゴールを決めて初めてアリアンツ・アレーナを沸かせていた。

ビンダーにそこまでの華々しさはなかったとはいえ、ライプツィヒ戦ではこのドイツの年代別代表選手が、アクセントを加えるだけの資質を十分に備えていることを改めてのぞかせた。ただし、彼が自身の将来をFCBに見ているのかは不透明なようだ。FCBinsideによれば、ビンダーには他のブンデスリーガ2クラブに加え、リーグ・アンとセリエAからも関心が寄せられているという。レンタル移籍の可能性もあるが、不利な契約状況（現行契約は2027年まで）により、完全移籍の可能性すらあるとされている。

バイエルンの才能マイコン・カルドソもライプツィヒ戦で躍動

ビンダーがミュンヘンに残ることを後押しする材料としては、コンパニが彼を高く評価している点がある。ベルギー人指揮官はアストン・ビラに2-1で勝利した後、生え抜きに「印象的なパフォーマンスだった」と賛辞を送っていた。コンパニは周知の通り、自前のキャンパス出身タレントを可能な限りトップに統合することに非常に力を注いでおり、ビンダーに代えてラスト20分から17歳の快足マイコン・カルドソを投入。さらに、ウィズダム・マイク（こちらも17歳）という別の有望株も送り出した。

カルドソもマイクも、ピッチ上でそのポテンシャルを裏づけるプレーを見せた。カルドソは試合終了15分前、圧巻のドリブルからライプツィヒの2人を鮮やかにかわし、最後はニアへのシュートをファンデフォールトに止められた。マイクも約20メートルからやや高く外れたシュートまで持ち込む巧みな個人技を披露した。

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そのほかに目立った点は何か。バイエルンが前半を非常に支配した後、ライプツィヒは後半立ち上がりから力強く入り、52分にブラヤン・グルダが当然とも言える同点弾を決めた。その後、FCBは再び立て直し、すぐに勝ち越し。アレクサンダル・パブロヴィッチの絶妙なスルーパスを新加入ナタニエル・ブラウンが冷静に決め、ライプツィヒGKマールテン・ファンデフォールトの股を抜いて2-1とした。もっとも、ポジションはオフサイド疑惑のあるものだった。ブラウンにとってはアリアンツ・アレーナでの初ゴールであり、FCBファンが本拠地で新たな左サイドバックの得点を初めて祝った瞬間でもあった。

FCバイエルン、ジャマル・ムシアラを巡るヒヤリとする場面を乗り越える

バイエルンにとって痛手だったのは、後半半ばにセンターバックのキム・ミンジェまでがピッチを去らなければならなかったことだ。どうやら筋肉系の問題を抱えていたようだ。69分には彼に代わって伊藤洋輝が投入され、同時に5000万の新戦力イスマエル・サイバリがFCBのユニフォームでデビューを飾った。モロッコ代表はまず悪い意味で目立ち、エゼキエル・バンズジにかなり荒いタックルを見舞った。だがその直後にはプレー面でも焦点となり、巧みなドリブルの後にジャマル・ムシアラへラストパスを送り、ミュンヘンの3点目となる3-1の決勝点を演出した。

また、ムシアラも終盤に投入されていたが、自身のゴールの直後には大きな恐怖の場面の中心にもなった。突然、このドイツ代表はピッチに倒れ込み、味方と相手の選手たちが慌ただしく救急医を呼び寄せた。幸いにもムシアラは比較的すぐに立ち上がることができたが、ピッチを離れる際にはまだぼんやりしているようにも見えた。何があったのかは当初明らかにならなかった。試合終了直後、主将マヌエル・ノイアーも詳細は把握していなかった。「何だったのかは分かってくるだろう。でも、もちろん無事を祈っている」と、MagentaTVでムシアラについて語っている。

そして来週土曜日、ボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでバイエルンにとって最初の真剣勝負が訪れる前に、もう1試合テストマッチが組まれている。火曜日には王者が2部のハイデンハイムに乗り込む。