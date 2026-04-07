レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、サンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルン・ミュンヘン戦に向けた先発メンバーを発表した。

アルビロア監督は、イングランド代表のジュード・ベリンガムとモロッコ代表のイブラヒム・ディアスをベンチに留め、キリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールが攻撃陣を牽引する布陣を選んだ。

レアル・マドリードのスタメンは予想通りの顔ぶれとなった。

GK：ルネン。

ディフェンス：アーノルド、ルディガー、ホイシン、カレラス。

中盤：チュアミニ、ピタルシュ、バルベルデ、アルダ・ギュル。

攻撃陣：ムバペ、フィニシウス。

ベンチ入りメンバーは以下の通り：フアン・ゴンサレス、カルバハル、ミレイタオ、アラバ、ベリンガム、カマヴィンガ、ゴンサロ・ガルシア、アセンシオ、セバイオス、フアン・ガルシア、マスタンティーノ、イブラヒム・ディアス。

なお、バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードの第2戦は、来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われる。

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一方、バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、レアル・マドリード戦に向けたスタメンを発表し、バイエルンの攻撃力を前面に押し出した。

国際試合期間中にイングランド代表で負傷し、ここ数日間の出場が危ぶまれていたハリー・ケインが、バイエルン・ミュンヘンの攻撃陣を率いる。

スタメンは以下の通り：

GK：ノイアー。

DF：ライマー、ウバメカノ、タ、スタニシッチ。

中盤：キミッヒ、パブロヴィッチ、ジェナブリー。

フォワード：ディアス、ウリセ、ケイン



