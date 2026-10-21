「まもなくショータイム」。ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは火曜夜、公式Xアカウントでミュンヘンのファンにそう告げ、大きな反響を呼んだ。「彼がバロンドールを獲る」とコメントしたユーザーもいれば、「管理人、私たちが知らないことを何か知っているの？」と尋ねるユーザーもいた。

確かにケインは、ラミン・ヤマルやキリアン・エンバペと並び、来週月曜夜に世界最優秀選手に贈られる権威ある賞を手にする可能性がある有力候補の一人だ。しかし、この投稿は33歳のスターFWが実際に受賞することを示唆するものでは決してない。

実際には、バイエルンの英語版Xアカウントも後に明らかにしたように、水曜に行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番を予告したものだった。同アカウントは水曜、タキシード姿のケインの画像を再投稿し、アーセナル戦でのケインの成績を紹介した。イングランド代表の主将はアーセナルとの22試合で、すでに15ゴールを挙げている。

バイエルンのタキシード姿のハリー・ケイン、その画像の出どころは？

アーセナルはケインにとって得意とする相手の一つだ。キャリアを通じて、アーセナル戦より多く得点しているのはエヴァートン戦（16ゴール）とレスター戦（20ゴール）だけ。ケインはバイエルンでもアーセナルから得点している。2024年の準々決勝第1戦では、2-2で終わった試合でバイエルンを一時2-1のリードに導くゴールを決めた。アーセナル戦での残る得点はすべて、トッテナム・ホットスパーのユニフォームを着て挙げたものだ。

では、正装したケインの画像はどこから来たのか。これをSport1が明らかにした。映像はすでに3年前のもので、バイエルンが2023年8月にケインの加入を発表するために使用したものだった。その撮影場所として、クラブはミュンヘンのゼンドリンガー・トーアにある伝説的な映画館を使っていた。

特に奇妙なのは、スターFWのバイエルンへの移籍が実際には遅れ、それに伴ってミュンヘンへの到着も遅れたため、映画館での元の映像はケインの代役だけを使って撮影されたことだ。当時の映画館運営者クリストフ・プレスマーが3年前、Abendzeitungにそう語っていた。最終的にケインの姿は映像にデジタル合成された。



