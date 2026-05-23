ハリー・ケインのハットトリックでバイエルン・ミュンヘンがDFBポカールを制した。

バイエルン・ミュンヘンは土曜日の夜、VfBシュトゥットガルトを破り、DFBポカールを制した。オリンピアスタジアムで行われた試合では、前半は苦戦したが、ハリー・ケインの活躍で後半に3-0で勝利した。

序盤はシュトゥットガルトが主導権を握り、バイエルンは決定機を作れなかった。ミッテルシュタットのミドルシュートなど、危ない場面もいくつかあった。

コンパニ率いるバイエルンは前半、チャンスをほとんど作れず苦戦。ケインのシュートはブロックされ、スタニシッチのミドルもわずかな攻撃機会だった。

後半はバイエルンが主導権を握り、マイケル・オリゼのクロスをケインがヘディングで合わせ1-0。流れは完全にバイエルンへ傾いた。

バイエルンファンは大量の花火を点火し、煙で試合が一時中断した。

再開直後、リバウンドを拾ったライマーが至近距離から放ったシュートはクロスバー上に外れ、追加点を逃した。シュトゥットガルトは食らいついたが、徐々に主導権を失った。

79分、ケインは遠距離シュートでクロスバーを叩いた直後、体をひねって今季60ゴール目を決め、2-0とした。

さらに3-0も加えた。不運なハンド判定の後にこの日3点目を決め、

この得点で今季61ゴール目に到達。ケインは前人未到の領域に達し、2つの賞も獲得した。