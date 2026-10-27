レアル・マドリードのテレビ局による対応が、2026年のバロンドール授賞式を巡って物議を醸している。月曜夜にロンドン・パラディウム劇場で開催された式典で、レアルのスター選手であるフランス人のキリアン・エムバペではなく、イングランド人のハリー・ケインの受賞が明らかになった途端、同局が中継を打ち切ったのだ。

スペイン紙『スポルト』によると、バイエルン・ミュンヘンのフォワードの受賞が発表された直後、同局は急遽中継を打ち切った。画面には視聴覚中継権に関する理由でコンテンツが利用できない旨のメッセージが表示されたが、これが中継を止めたタイミングについて疑問を呼んだ。

ケインの戴冠は、65試合で73ゴールを挙げた、そのうち61ゴールをバイエルン・ミュンヘンで記録した並外れたシーズンを経てのものであり、ライバルたちを上回ってサッカー界で最も権威ある個人賞を手にした。

一方、エムバペは2位にとどまり、スペイン人のラミン・ヤマルは3年連続で最優秀若手選手賞に輝き、上位に食い込んだ。

同紙は、一部のファンがエムバペにバロンドール受賞の可能性があると考えていたと指摘した。もっとも、前シーズンにチームとしてのタイトルを獲得していないことに加え、得点数もライバルの中で最多ではなかったことから、彼の戴冠が妥当かどうかについては議論があった。

レアル・マドリードのテレビ局は、クラブが自らの立場を表明する主要なプラットフォームの一つであり、最近ではその名が審判の判定を批判する動画と結び付けられ、それらの素材を試合前に審判へ圧力をかける手段と見なした他クラブからの抗議を引き起こしていた。ただし、クラブがそれを理由に処分を受けることはなかった。



