英国メディアはラミン・ヤマルに容赦がない。月曜夜にハリー・ケインがバロンドールを受賞したことを受け、特にデイリー・メールはスペイン人アタッカーを厳しく批判した。

イングランドでは、ケインの受賞を誇りに思う声が目立つ。各紙は、追う立場だったキリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑えたケインの勝利を「受賞にふさわしい」と報じている。

「ケインの受賞は、まったくもって当然だ。欧州ゴールデンシューを獲得し、バイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ制覇で中心的な役割を果たし、イングランド代表の主将としてワールドカップ準決勝に進出した一年への報いである。そして何より、驚くほど謙虚なスーパースターとなったことへの報いだ」とガーディアンは記した。

タイムズは、ケインが歩んできた険しい道のりに特に光を当てた。「イングランド3部でプロ初ゴールを決めたブリスベン・ロードから6マイル、8歳のときに『太りすぎ』という理由で退団させられたアーセナルのヘイル・エンド・アカデミーから8マイルの場所で、ケインはついに夢をかなえた」

英国のデイリー・メールはヤマルに焦点を当てた。スペイン人スターは選考前の自己PR活動で、受賞争いは主に自分とキリアン・エンバペの間だと語っていた。イングランド人ストライカーのことは念頭になかった。

「月曜夜、サッカー界がケインのような人物に最高の栄誉を授けられることが分かった。自ら脚光を浴びようとせず、論争を引き起こさず、名声を悪用せず、ヤマルのように18歳の誕生日パーティーを盛り上げるために小人症の人々を雇うこともない。代わりに、目立たずとも卓越したキャリアを築くことに全力を注ぐ人物だ」