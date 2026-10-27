月曜夜遅く、ラミン・ヤマルがサングラスをかけ、目に見えて落胆した一行とともにロンドンのパラディウム・シアターを後にしたのとほぼ同じ頃、ハリー・ケインがXに投稿した。「黙々と努力しろ。成功に雄弁に語らせろ」。ヤマルがこの投稿を見ていたこと、あるいは火曜日に目にすることを願うばかりだ。そして、新たなバロンドール受賞者の言葉をしっかり胸に刻んでほしい。

100人の記者からなる選考委員会が2026年の世界年間最優秀選手に選んだのは、素晴らしいプレーを見せる、見ていて心躍る、並外れた才能を持つバルセロナの19歳、ヤマルでも、技術と身体能力を兼ね備え、得点力でも脅威となる、レアル・マドリーのキリアン・エンバペでもなかった。自らを黙々と努力する選手と位置づけるケインだった。

3人とも、それぞれに受賞を主張できる正当な根拠があった。45分遅れで始まったうえに、苦痛なほど長かったこの夜の最後に、黄金のボールを手にしていてもおかしくなかった。ヤマルはスペイン代表としてワールドカップ王者になった。大会では、4月に負った重度の筋肉の負傷も影響したのか、本人の水準からすればやや物足りないプレーに終わった。それでも、それ以前は健康なときにバルサで輝き、チームとともにリーグ優勝も果たしていた。

エンバペは主要なすべての大会で得点王に輝いた。ラ・リーガで25得点、チャンピオンズリーグで15得点、ワールドカップで10得点。しかも、わずか27歳にしてワールドカップ歴代最多得点者を名乗ることもできる。ただ、レアルでもフランス代表でもタイトルは獲得していない。

そしてケインだ。投票対象期間中、イングランド代表とバイエルンで公式戦65試合に出場して73得点を挙げ、ワールドカップでも好プレーを見せた。リーグとカップ戦の両方で優勝した一方、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンではチャンピオンズリーグ準決勝でPSGに敗れ、イングランド代表ではワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた。

ハリー・ケインがヤマルとエンバペを圧倒した一つの項目

つまり、3人とも競技面では受賞に十分値したものの、それぞれに「欠点」もあった。だからこそ、今回は珍しく、結果が本当に予想できない選考として注目されていた。少なくとも、競技面だけを見ればそうだった。しかし、選考で重視されるはずであり、重視されなければならないもう一つの基準を考えれば、答えは実は明白だった。もしケインが選ばれていなければ、11Freundeのポッドキャスト司会者カタリーナ・レッカースに同調し、この賞を今度こそごみ箱に捨ててよかっただろう。

というのも、個人の成績やチームの成功に加え、「品格とフェアプレー」も選考で大きな役割を果たすことになっているからだ。ケインが今、本当に世界最高のサッカー選手なのかは、大いに議論できる。エンバペの方が身体能力に優れ、ヤマルの技術は別次元にある。だが、2人とも「品格とフェアプレー」を体現するには程遠い。

例えばヤマルは、18歳の誕生日に自分を楽しませるため、低身長の人たちを手配した。また、この19歳は地に足がついているようには見えない。その印象には父親の振る舞いも関係している。父親は昨年のバロンドール授賞式で、ウスマン・デンベレが当然の受賞を果たした際、負けを潔く認められない人物であることをさらけ出し、不正まで疑った。

ちなみに、そのデンベレはPSGでエンバペの後を継ぎ、ルイス・エンリケの下で、センターフォワードとして走り、守備にも取り組みながらチームに貢献し、同時に自らも輝く方法を学んだ。そして最終的に、成長の成果を手にした。

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レアル・マドリーの混乱のシーズンで大きな役割を担ったキリアン・エンバペ

一方、エンバペがレアルで自身の二大目標であるチャンピオンズリーグ優勝とバロンドール受賞をいまだ果たせていないのは、プレーを次のレベルへ引き上げられていない、あるいは引き上げようとしていないことにも理由がある。その代償として、一時はレアルのファンから、退団を求める請願を突きつけられた。昨季のレアルにとって混乱のシーズンには、彼自身も大きく関わっていた。スペインとフランスのメディアは、スター気取りの振る舞いや短期旅行、チームメイトやスタッフを見下す態度についてたびたび報じた。実績ゆえに求められるチームのリーダーとしての役割を、彼は全く果たせなかった。

それでも2人はこの数週間、公の場に立ち、小さな子どものように、実に見苦しい形で黄金のボールは自分のものだと主張した。例えばエンバペは「昨季、僕より優れた選手はいなかった」と豪語し、これは「個人賞」だと強調した。一方のヤマルは、スペイン代表でのワールドカップ優勝とバルサでのリーグ優勝を自らの功績として掲げ、「世界で最も優れた2人」の一人として受賞に値すると大言した。その際、ケインには言及しなかった。

だからこそ、今回のケインの選出は2人への戒めとならなければならない。その戒めを、ケインは自らの言葉でもヤマルとエンバペに示した。「黙々と努力しろ。成功に雄弁に語らせろ」

ハリー・ケインのバロンドール受賞が妥当だった理由

ヤマルやエンバペとは違い、33歳のケインはバイエルンへの移籍以降、遅くともこの1年はおそらく世界で最も完成された選手であり、自分のチームの試合に最も大きな影響を与える選手だからだ。ピッチ上での働きがアメリカンフットボールのクォーターバックに例えられるのも無理はない。バイエルンではセンターフォワードでありながら、自陣からのロングボールで攻撃を組み立てることもある。自陣のペナルティーエリア際で競り合いに勝つこともある。こうしたプレーをめぐっては、最近、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が疑問の残る議論を巻き起こしたが、ケインの得点ペースが落ちることはなかった。

もちろん、驚異的な得点率とバイエルンでのタイトル獲得という、純粋に競技面での根拠もケインにはあった。しかし最終的には、ピッチ上でチームのために尽くす姿勢と、ピッチ外での非の打ちどころのない振る舞いも、リーダーや模範としての評価につながり、選出に同じくらい大きな役割を果たした。スポンサー、代理人、選手自身が利益を得るためにスーパースター像を極端に作り上げる時代にあって、ファンの立場からすれば、まずは非常に喜ばしいことだ。そして今後数年間、バイエルンにとって非常に大きな価値を持つかもしれない。

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ハリー・ケインのバロンドール受賞は、バイエルンとマイケル・オリーズの契約交渉を後押しするか？

なぜなら、言葉より行動で示すことを好むもう一人の選手についても、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは、2029年まで残る契約を今後数カ月のうちにさらに延長したいと考えているからだ。月曜夜、マイケル・オリーズはケインにいち早く祝福を伝えた一人だった。自身はバイエルンとフランス代表で27得点、41アシストを記録する素晴らしい1年を過ごしながらも「わずか」9位。一方、チームメイトのケインはサッカー界の頂点に立った。バイエルンの選手として、ブンデスリーガの選手として。そして、ワールドカップでもチャンピオンズリーグでも最大のタイトルを手にすることなく、だ。

オリーズにとっては明確な道しるべになり得るし、獲得を熱望されるこの傑出した選手との交渉に臨むバイエルン首脳陣にとっては、具体的に示せる前例となる。バイエルンでブンデスリーガの試合に残す実績は、国際的にも認められる。プロサッカー選手として個人賞の最高の栄誉を手にするために、レアル・マドリーやバルサ、あるいは個人賞の選考でより支持を集めやすいとみられる他のビッグクラブへ移る必要は、必ずしもない。

ケインは月曜夜、ロンドンで、バイエルンのチームメイトがいなければ「これは実現しなかった」と語った。「みんなが僕を奮い立たせ、僕たちが互いに最高のプレーへと駆り立て合うことは、僕にとって大きな意味がある」。そして「バイエルンでプレーできるのは名誉なこと。みんなを代表するのは本当に光栄だ。このトロフィーをバイエルンへ持ち帰れることをとてもうれしく思う」と述べた。

スポーツ担当取締役マックス・エーベル、会長ヘルベルト・ハイナー、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてもちろん、強い影響力を持つ監査役会メンバー、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲにも、天使の奏でる音楽のように響くはずの言葉だ。それは、オリーズにミュンヘンでの長期残留を納得してもらうための、これからの取り組みに限った話ではない。

この契約交渉以外でも、ケインのバロンドールは別の移籍交渉を開く鍵になるかもしれない。過熱する移籍市場で使える、球形の黄金のチケットと言っていい。将来のトップ選手や、すでに実績を築いたトップ選手を獲得する際、バイエルンはイングランド出身の「ゴールドボーイ」によって、説得力のある材料を一つ増やしたのだ。

「ハリー・ケインはバイエルンにとって大きな力だ」。体調を崩して自宅に残ったエーベルは、ケインの選出後、改めてそう語った。以前から正しかったこの言葉が、この夜ほど的確だったことはなかったかもしれない。

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ハリー・ケイン：バイエルンでの成績

シーズン 出場試合数 得点 アシスト 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











