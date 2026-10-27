月曜夜遅く、ラミン・ヤマルがサングラスをかけ、目に見えて落胆した同行者たちとともにロンドンのパラディウム劇場を後にしたのとほぼ同じ頃、ハリー・ケインの投稿がXに現れた。「黙々と懸命に働け。成功に語らせろ」と、そこには書かれていた。ヤマルがこの投稿を目にしたことを、あるいは火曜日に目にすることを願うばかりだ。そして、新たにバロンドールを受賞した選手の言葉を、しっかりと胸に刻んでほしい。

なぜなら、100人の記者からなる審査員団が2026年の世界年間最優秀選手に選んだのは、FCバルセロナの、素晴らしいプレーを見せる刺激的で並外れた才能を持つ19歳のヤマルでも、レアル・マドリーの、技術と身体能力を備え、ゴールを脅かす圧倒的な存在、キリアン・エンバペでもなかった。選ばれたのは、自らを「黙々と働く者」と称するケインだった。

3人にはそれぞれ、45分遅れで始まった、うんざりするほど長い夜の終わりに黄金のボールを手にするだけの正当な理由があった。ヤマルはスペイン代表としてワールドカップ王者になった。大会では、4月に負った深刻な筋肉の負傷も影響したのか、本人の水準からすれば物足りないプレーに終わったものの、それ以前は健康である限りバルサで輝き、同クラブでリーグ優勝も果たしていた。

エンバペは主要な大会のすべてで得点王に輝いた。ラ・リーガで25ゴール、チャンピオンズリーグで15ゴール、ワールドカップで10ゴール。まだ27歳にして、ワールドカップの歴代最多得点者でもある。ただし、レアルでもフランス代表でもタイトルを獲得できなかった。

そしてケインだ。投票対象期間中、イングランド代表とバイエルン・ミュンヘンで公式戦65試合に出場し、73ゴールを記録。ワールドカップでも好プレーを見せ、リーグとカップを制した。ただ、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンではチャンピオンズリーグ準決勝でPSGに、イングランド代表ではワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた。

ハリー・ケインがヤマルとエンバペを圧倒した一つの評価項目

3人とも競技面では受賞にふさわしい実績を持っていたが、それぞれに「欠点」もあった。純粋に競技面だけを見れば、だからこそ今回は珍しく、本当に結果が読めない選考として注目されていた。だが、選考で考慮されるべき、そして考慮されなければならないもう一つの基準を踏まえれば、答えは実のところ明白だった。もしケインが選ばれなかったなら、11Freundeのポッドキャスト司会者カタリーナ・レッカースに同調し、この賞を完全にごみ箱へ放り込んでもよかっただろう。

選考では、個人のパフォーマンスやチームの成功に加え、「品格とフェアプレー」も大きな役割を果たすべきだからだ。ケインが今、本当に世界最高のサッカー選手なのかは、大いに議論の余地がある。エンバペの方が身体能力に優れ、ヤマルの技術は別次元だ。しかし、両者は「品格とフェアプレー」を体現するには程遠い。

例えばヤマルは、18歳の誕生日に自分を楽しませるため、低身長の人たちを手配した。また、この19歳は地に足がついているようにも見えない。その一因は父親の振る舞いにもある。父親は昨年のバロンドール授賞式で、ウスマン・デンベレが順当に受賞すると、負けを受け入れられない姿をさらし、不正さえ疑った。

ちなみに、そのデンベレはPSGでエンバペが担っていたポジションを引き継いだ選手だ。ルイス・エンリケの下で、ナンバー9として走り、守備にも取り組みながらチームに尽くし、同時に輝く術を学んだ。そして最終的に、自らの成長の成果を手にした。

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レアル・マドリーの混乱したシーズンで、キリアン・エンバペも大きな役割

一方、エンバペがレアルで二大目標であるチャンピオンズリーグ優勝とバロンドール受賞を果たせずにいるのは、自身のプレーを次のレベルへ引き上げられていない、あるいは引き上げようとしていないことも理由だ。マドリーファンからは、退団を求める請願という形でその報いを受けたこともある。彼もまた、レアルの昨季の混乱したシーズンに大きく関わった。スペインとフランスのメディアは、スター気取りの振る舞いや短い旅行、チームメイトやスタッフを見下す態度について繰り返し報じた。実績ゆえに求められるチームのリーダーとしての役割を、まったく果たせなかった。

それでも2人はこの数週間、公の場でまるで幼い子どものように、見ていて恥ずかしくなるほど露骨に黄金のボールは自分のものだと主張した。例えばエンバペは「昨季、僕より優れた選手はいなかった」と豪語し、これは「個人賞」だと強調した。一方のヤマルは、スペイン代表でのワールドカップ優勝とバルサでのリーグ優勝を自らの実績として挙げ、「世界最高の2人」のうち自分が受賞にふさわしいと大言した。その際、ケインには触れなかった。

だからこそ、今回のケインの受賞は2人への戒めにならなければならない。ケインはその教訓を、自ら書いた言葉でもヤマルとエンバペに示した。「黙々と懸命に働け。成功に語らせろ」

ハリー・ケインのバロンドール受賞が妥当だった理由

ヤマルやエンバペとは違い、33歳のケインはバイエルン・ミュンヘンへの移籍以来、遅くともこの1年はおそらく、世界で最も万能で、所属チームのプレーに最も大きな影響を与える選手だからだ。ピッチ上での働きがアメリカンフットボールのクォーターバックにたとえられるのも理由がある。ケインはバイエルンのセンターフォワードでありながら、自陣から浮き球のパスで攻撃を始めることもあれば、自陣のペナルティーエリア付近で競り合いに勝つこともある。この点をめぐっては、先ごろドイツ代表監督のユルゲン・クロップが疑問の残る議論を引き起こしたが、ケインの得点率が落ちることはなかった。

もちろん、驚異的な得点率とバイエルンでのタイトル獲得という、純粋に競技面での受賞理由もあった。だが最終的には、ピッチ上での献身的なプレーに加え、ピッチ外でもリーダー、そして模範として非の打ちどころのない振る舞いを見せていることも、選出に同じくらい大きく貢献した。スポンサーや代理人、選手自身が誇張されたスーパースター像で私腹を肥やす時代にあって、ファンにとってこれは何より喜ばしい。そして今後数年、バイエルンにとって文字どおり金に値するものとなるかもしれない。

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ハリー・ケインのバロンドール受賞は、バイエルンのミカエル・オリーズとの交渉を助けるか？

というのも、言葉より行動で示すことを好むもう一人の選手が、2029年まで残るドイツの最多優勝クラブとの契約を、今後数カ月のうちにさらに延長するとされているからだ。月曜夜、ミカエル・オリーズはケインにいち早く祝福を伝えた一人だった。自身はバイエルンとフランス代表で27ゴール、41アシストを記録した素晴らしい1年を経ながら「わずか」9位に終わった一方、チームメイトのケインはサッカー界の頂点に立った。バイエルンの選手として、ブンデスリーガでプレーしながら。そして、ワールドカップやチャンピオンズリーグの最高峰のタイトルを手にすることなく、だ。

これはオリーズにとって明確な道しるべとなり、引く手あまたの傑出した選手との交渉に臨むバイエルン首脳陣にとっては、明確な前例となるかもしれない。バイエルンでのブンデスリーガにおける活躍は、国際的にも認められる。プロサッカー選手として最高の個人賞を手にするために、レアル・マドリーやバルサ、あるいは個人賞の選考でより強い支持を得られるとみられる他のビッグクラブへ移籍する必要は、必ずしもないのだ。

月曜夜、ロンドンでケインは、ドイツの最多優勝クラブでともにプレーするチームメイトがいなければ「これは不可能だった。みんなが僕を奮い立たせ、互いに最高のパフォーマンスを引き出し合っていることは、僕にとって大きな意味がある」と語った。さらに「バイエルンでプレーするのは名誉なことだ。みんなを代表できるのは本当に光栄だ。このトロフィーをバイエルンへ持ち帰れることがとてもうれしい」と述べた。

スポーツ担当取締役マックス・エベール、会長ヘルベルト・ハイナー、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてもちろん、影響力のある監査役会メンバーのウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲにとっても、天使の奏でる音楽のように聞こえるはずの言葉だ。それは、オリーズにミュンヘンへの長期残留を納得させるための、これからの取り組みに限った話ではない。

ケインのバロンドールは、オリーズ以外の移籍交渉でも扉を開くかもしれない。過熱する移籍市場で、球形をした黄金の切符になるというわけだ。これからトップ選手になろうとする選手や、すでに一流として認められた選手を説得する際、バイエルンには今、イングランド出身の「ゴールドボーイ」という強力な材料が一つ増えた。

「ハリー・ケインはバイエルンにとって大きな財産だ」。病気のため自宅にとどまったエベールは、ケインの受賞後に改めてそう断言した。以前から正しかったその言葉が、この夜ほど的確だったことは、もしかすると一度もなかったかもしれない。

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ハリー・ケイン：バイエルンでの成績

シーズン 出場試合数 得点 アシスト 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











