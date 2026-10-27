ドイツの最多優勝クラブ、バイエルン・ミュンヘンは月曜夜、ケインがこの栄誉ある個人賞を受賞したことが明らかになると、すぐに本拠地アリアンツ・アレーナを黄金色にライトアップした。ケインが手にした「黄金のボール」の色に合わせた演出だ。

イングランド代表FWの偉業は、ロンドンのウェンブリー・スタジアムでもたたえられた。スタジアムの上に架かるアーチが一面黄金色に輝き、文字を掲げてケインの受賞を祝った。

バイエルンはさらに、ケインをたたえる特別仕様のユニフォームを発表した。ミュンヘンのクラブ公式ストアでは、その日の夜から現行ホームユニフォーム用の特別仕様のマーキングが販売された。背番号9は、従来の白ではなく金色になっている。

33歳のアタッカーは月曜夜にロンドンで行われた式典で、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）とラミン・ヤマル（バルセロナ）を僅差で抑え、自身のキャリアで初めてバロンドールを受賞した。

フランス・フットボール誌のヴァンサン・ガルシア編集長はその後、ケインが2位のエンバペをわずかな差で上回ったことを認めた。マンチェスター・シティのMFロドリがレアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールをわずか41ポイント差で上回った2024年よりも、さらに僅差だったという。

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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンに何を語ったのか？

受賞スピーチでケインは現在所属するクラブを明確に称賛し、ミュンヘンで「選手として、人間として、そしてリーダーとして」成長できたと語った。

ケインは続けて、バイエルンのチームメイトがいなければ「それは不可能だった。みんなが僕を奮い立たせ、僕たちがお互いを高め合って最高のパフォーマンスを引き出していることは、僕にとってとても大きな意味がある」と述べた。「バイエルンでプレーすることは名誉だ。みんなを代表できるのは本当に光栄なこと。このトロフィーをバイエルンに持ち帰れることをとてもうれしく思う」

また、ケインは入院中のバイエルンのヴィンセント・コンパニ監督にもメッセージを送った。「この成功が少しでもあなたの力になればと願っている」と語り、サポートスタッフ全員にも感謝した。「皆さんと一緒になってから、僕は選手として、人間として、そしてリーダーとして成長できた」

クラブ会長のヘルバー・ハイナーは、バイエルンにとって「誇らしい日」だと語った。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、ケインをクラブにとっての「財産」と評した。