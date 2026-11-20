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ハリー・ケインに痛ましい知らせだ。金曜日のケルン戦（1-1）で足首を負傷し、バイエルン・ミュンヘンは脛腓靱帯の断裂を確認した。Skyによると、ケインの回復には約3カ月を要する見込みだ。

ケインが負傷したのは前半。ペナルティーエリア内での競り合いで着地に失敗した。ケイン自身も異変を察し、交代を余儀なくされた。

すでに負傷者が相次いでいるバイエルンにとって、ケインの負傷は大きな痛手だ。金曜日はルイス・ディアス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリも欠場し、その不在が響いた。

33歳のケインは先日、バロンドール受賞という素晴らしい栄誉を手にしたばかり。2023年にトッテナム・ホットスパーから加入して以来、163試合で156得点とゴールを量産している。

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マイケル・オリーセも負傷交代し、Skyによると松葉杖をついてスタジアムを後にした。バイエルンは、このフランス人選手が前足部を打撲したと発表。ドイツメディアは来週には再びプレーできるとみている。

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さらに、ディアスも来週にはバイエルンのメンバーに復帰する見通しだ。コロンビア人選手は1カ月前に筋肉を負傷した。水曜日のチャンピオンズリーグ、リール戦で復帰すると見込まれている。

試合後の記者会見で、ヴァンサン・コンパニ監督は当然ながら、1月に新たなストライカーを迎えたいかと問われた。ベルギー人指揮官は「2カ月後に何が必要になるかもしれないかについて、話すつもりはまったくない」と答えた。

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「今、私が関心を持っているのは、これから控える試合だけだ。この状況でも勝ち点を積み重ね、勝利を手にし続けなければならない」

「今いる選手たちが我々の最優先事項だ。これらの試合で結果を出し、ファンとともに支え合いながら、この状況を乗り越え続けることが我々の仕事だ。それ以外のことは今、重要ではない」とコンパニ監督は語った。