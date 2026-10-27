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バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインが世界最高の選手に選ばれ、イングランド人選手として25年ぶりのバロンドール受賞を果たした。33歳のケインはロンドンで開かれた華やかな授賞式でキリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑え、栄誉ある賞を手にした。受賞を受けて広く祝福の声が上がり、ウィリアム王子を筆頭に著名人からも賛辞が寄せられた。

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ロンドンで迎えた歴史的な夜

月曜夜、ロンドンのパラディウム劇場で、イングランドサッカー史に残る出来事が起きた。バイエルン・ミュンヘンのFWが、ついにサッカー界最高の個人賞を手にしたのだ。レアル・マドリーのスター、エンバペとバルセロナの新星ヤマルを抑えての受賞だった。故郷の街で妻のケイトを伴って式に出席した33歳は、2001年のマイケル・オーウェン以来、初めて同賞を受賞したイングランド人となった。

この歴史的快挙を祝し、ウェンブリー・スタジアムの象徴であるアーチが、特別な祝福のメッセージとともに鮮やかにライトアップされた。レイトンストーン生まれのストライカーにとって、この受賞は驚くべき歩みの集大成であり、注目を集めたブンデスリーガへの移籍が正しかったことをさらに裏付けるものとなった。









ウィリアム王子も祝福

Getty Images

ウィリアム王子はインスタグラムでいち早く祝意を表し、イングランド代表主将を称賛した。18年間務めたイングランドサッカー協会（FA）会長の職を経て、2024年7月に同協会の公式後援者となった王子は、さまざまなメンタルヘルスのキャンペーンを通じて、またイングランドがEURO2024決勝でスペインに敗れた後も、このストライカーを身近で支えてきた。

ウィリアム王子はSNSに「ハリー・ケイン、バロンドール受賞、本当におめでとう！ 素晴らしい偉業で、受賞にふさわしい。素晴らしいキャプテンであり、並外れた選手であり、世界中のサッカーファンに数々の忘れられない瞬間を届けてきた人物だ」と投稿した。

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かつての同僚や解説者からも称賛

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督はすぐに、主将が代表125試合で91ゴールという驚異的な数字を残していることに言及した。「ハリー、バロンドール受賞おめでとう。受賞にふさわしい！」とトゥヘル監督は語った。「君のプレーを表現する最上級の言葉は、ずっと前に使い果たしてしまった。それでも、サッカー界がついに君を正式に評価したことをうれしく思う。イングランド人として25年ぶりにこの栄誉を手にしたことで、いっそう特別なものになった。君をリーダーに持てて、私たちは幸運だ」

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かつてトッテナムで同僚だったソン・フンミンは、選手たちに先駆けてSNSで「@harrykane 誰よりもふさわしい。心からおめでとう、相棒」と祝福した。イングランドのレジェンドであるウェイン・ルーニー、ジョン・テリー、ガリー・ネヴィルもSNSで同様の思いを示した。

一方、ジェイミー・キャラガーは、ブンデスリーガへの移籍こそが受賞の最大の決め手だったと強調した。「本当にうれしい。彼は何というキャリアを歩み、何という選手になったことか。イングランドにはバロンドール受賞者が十分にいるとは言えない」と『スカイスポーツ』に語った。「かつてのチームメイト、マイケル・オーウェンが2001年に最後に受賞して以来、長く待った。だが、ハリー・ケイン、そして将来バロンドールを受賞するであろうジュード・ベリンガムという、同世代を代表する選手が2人いる。ケインにとっても、国にとっても、うれしいことだ」

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キャラガーはさらにこう付け加えた。「彼にとって必要な移籍だった。プレミアリーグの通算得点記録にこだわるのではないかと思っていたが、彼がこだわっているのは得点記録全般で、その一つだけではない。それに、チャンピオンズリーグで優勝し、バロンドールの選考対象に入る大きなチャンスも得られる。トッテナムでプレーしていたら、ハリー・ケインがバロンドールを受賞することはあり得なかった」

クラブでの戦いへ

Getty Images

世界最高の選手という称号を手にしたケインは、これまで以上の期待を背負ってドイツに戻る。バイエルン・ミュンヘンは厳しい国内での日程を戦う中、エースの卓越した決定力を大いに頼りにすることになる。ケインの歴史的な個人の成功を、チームが待ち望むタイトル獲得につなげたいところだ。

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さらに、イングランドが戦術面で進化を続ける中、トゥヘル監督も好調な主将を間違いなく頼りにするだろう。ついに個人として最高の栄誉を手にしたケインの目は、クラブと代表を主要大会の優勝へ導くことに、すぐに向けられるはずだ。