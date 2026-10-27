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バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインが世界最高の選手に選ばれ、イングランド人選手として25年ぶりにバロンドールを受賞した。33歳のケインは、ロンドンで行われた華やかな授賞式でキリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑え、この栄誉を手にした。受賞を受けて広く祝福の声が上がり、ウィリアム王子を筆頭に著名人からも称賛が寄せられた。

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ロンドンで歴史的な一夜

月曜夜、パラディウム劇場でイングランドサッカー史に残る大きな節目が刻まれた。バイエルン・ミュンヘンのFWが、ついにサッカー界最高の個人賞を獲得した。レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペとバルセロナの新星ラミン・ヤマルを抑えての受賞だ。故郷のロンドンで妻のケイトさんを伴った33歳は、2001年のマイケル・オーウェン以来、初めて同賞を手にしたイングランド人となった。

この画期的な快挙を祝うため、ウェンブリー・スタジアムの象徴であるアーチには特別な祝福のメッセージが鮮やかに映し出された。レイトンストーン生まれのストライカーにとって、この受賞は並外れた歩みの集大成であり、注目を集めたブンデスリーガへの移籍が正しかったことをさらに裏付けるものとなった。

王室からも祝福

Getty Images

ウィリアム皇太子はインスタグラムに投稿し、公に祝福を表明した。イングランド代表キャプテンを高く評価する内容だった。皇太子はイングランドサッカー協会（FA）の会長を18年間務めた後、2024年7月に同協会の公式後援者に就任。さまざまなメンタルヘルスの啓発活動を通じて、またイングランドがEURO2024決勝でスペインに痛恨の敗北を喫した後も、このストライカーを間近で支えてきた。

ウィリアム皇太子はSNSに「ハリー・ケイン、バロンドール受賞、本当におめでとう！ 素晴らしい功績であり、心からふさわしい受賞だ。見事なキャプテンであり、卓越した選手。そして世界中のサッカーファンに数え切れないほどの忘れられない瞬間を届けてきた人物だ」と記した。

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仲間や解説者から称賛相次ぐ

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、キャプテンが代表125試合で91ゴールを記録した驚異的な実績をすぐさま強調した。「ハリー、ふさわしいバロンドール受賞おめでとう！」とトゥヘル監督は述べた。「君のプレーを表現する賛辞はずっと前に尽きてしまったが、サッカー界が正式に君を評価したことをうれしく思う。25年ぶりにこの大きな栄誉を手にしたイングランド人となったことで、さらに特別な受賞になった。君が我々のリーダーであることは幸運だ」

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選手からの祝福では、トッテナム時代の同僚ソン・フンミンが先陣を切り、オンラインで「@harrykane 誰よりもふさわしい。相棒よ、本当におめでとう」と投稿した。イングランドのレジェンドであるウェイン・ルーニー、ジョン・テリー、ギャリー・ネヴィルもSNSで同様の思いを伝えた。

一方、ジェイミー・キャラガーはブンデスリーガへの移籍こそが決定的なきっかけだったと主張した。「本当にうれしい。素晴らしいキャリアを歩んできたし、素晴らしい選手だ。我が国にはバロンドール受賞者が十分にいない」と『スカイ・スポーツ』に語った。「最後に受賞したのは、かつてのチームメイトであるマイケル・オーウェンで、2001年のことだった。だから長い間待ったことになる。ただ、ハリー・ケイン、そして将来バロンドールを獲得するだろうジュード・ベリンガムという、同時代で最高の選手に数えられる2人が我々にはいる。ケインにとっても国にとっても、うれしいことだ」

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キャラガーはさらに、こう続けた。「彼には必要な移籍だった。プレミアリーグの通算得点記録に執着しているのかと思っていたが、彼がこだわっているのはそれだけでなく、あらゆる得点記録だ。移籍によってチャンピオンズリーグ優勝の大きなチャンスも得られるし、バロンドールの選考対象にもなれる。ハリー・ケインがトッテナムでプレーしていたなら、バロンドールを受賞することは絶対になかっただろう」

クラブでの戦いへ

Getty Images

世界最高の選手という称号を手に、ケインは高まる期待とともにドイツへ戻る。厳しい国内の日程を戦うバイエルン・ミュンヘンは、中心選手であるケインの卓越した決定力に大きく頼ることになる。個人としての偉大な成功を、チームが切望するタイトル獲得につなげたいところだ。

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さらに、戦術面での進化を続けるイングランドでも、トゥヘル監督は好調のキャプテンを間違いなく頼りにするだろう。ついに最高の個人賞を獲得したケインの意識は、すぐにクラブと代表を主要大会の栄冠へ導くことに向かうはずだ。