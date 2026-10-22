「リヴァプールはトレントを再び迎え入れると思う。私たちサッカーファンはみんな気が変わりやすいからね」とコリモアは、アレクサンダー＝アーノルドの将来についての見解をギリシャのベッティングサイト Betarades に語った。

右サイドバックは2025年、地元リヴァプールのクラブを一部のファンから激しい不満の声を浴びながら離れた。ファンはマドリードへの移籍を快く思っていなかった。アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリーと2031年までの契約を結んだものの、負傷に影響され、浮き沈みのあった最初のシーズンを経ても、まだ本当の意味ではチームになじめていない。新監督ジョゼ・モウリーニョの下でイングランド代表の定位置は決して保証されておらず、すでに何度も90分間ベンチに座り続けている。水曜日のチャンピオンズリーグでの直近のRBライプツィヒ戦、4-1で勝利した試合もそうだった。

モウリーニョは右サイドで新加入のデンゼル・ダンフリースをアレクサンダー＝アーノルドより優先することが多く、MFフェデリコ・バルベルデを右サイドバックに回すこともある。「アレクサンダー＝アーノルドが新たな屈辱を味わう。元リヴァプールのスターにとって明確なサイン」とLiverpool Echoは先週末、リヴァプール生まれの同選手がレアルのラ・リーガ、セビージャFC戦での4-1の勝利でまたも出場しなかった後に記した。

トレント・アレクサンダー＝アーノルドはすでにレアル・マドリー退団を考えているのか？

満足のいかない出場時間を受け、アレクサンダー＝アーノルドはすでにひそかにマドリードを離れることを考えているという。「リヴァプールでプレーしているならレアル・マドリーはさらに一段上だ、という考えは少し甘かったと彼が認め、言うべきことをすべて言った上でピッチに立ち、40メートル、50メートル先の選手にボールを送り、その選手がペナルティーエリアに運んでイサクが得点できれば、彼は再び迎え入れられるだろう。サッカーファンはとても、とても寛容だからね」。コリモアは、クラブを離れた地元出身選手がリヴァプールに復帰する可能性について、こうした筋書きを描いた。

アレクサンダー＝アーノルドはすでにリヴァプールで公式戦354試合に出場しているが、コリモアはバイエルン・ミュンヘンでプレーする姿も想像できるという。「ハリー・ケインと同じ道をたどり、バイエルンのようなクラブに移籍する姿も十分に考えられる。彼らなら両手を広げて迎えるだろう。右サイドを駆け上がり、オリーズ、ディアス、ハリー・ケインにボールを送るはずだ」。そう語る55歳のコリモア自身も、1995年から1997年までリヴァプールでプレーした。

Getty Images

バイエルンはここ数カ月、新たな右サイドバックの獲得と繰り返し結び付けられてきた。フェイエノールト・ロッテルダムのヒバイロ・リードも、バイエルン幹部の間で再び話題に上がったという。ただ、アレクサンダー＝アーノルドほどの高額な選手をバイエルンが検討する用意があるかは疑わしい。28歳の市場価値は約6000万ユーロと見積もられており、レアル・マドリーとの契約もまだ4年半余り残っているからだ。

バイエルンの右サイドバックの陣容は？

加えてバイエルンには、右サイドバックを任せられるコンラート・ライマーとヨシプ・スタニシッチの頼れる2人がいる。新加入のナサニエル・ブラウンも、緊急時には左サイドバックではなく右で対応できる。一方、サシャ・ブイについて、最多優勝を誇るバイエルンは冬に再び適切な移籍先を探す方針だ。

アレクサンダー＝アーノルドの今季のレアルでの出場は、ここまで公式戦を通じて6試合で、1アシストを記録している。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督からワールドカップのメンバーに選ばれなかった後、直近の代表活動期間に代表へ復帰した。9月末と10月初めのネーションズリーグ、チェコとの2試合（アウェーで2-0、ホームで3-0）ではいずれも先発し、代表通算35試合目と36試合目を戦った。