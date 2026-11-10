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バイエルンはニコロ・トレゾルディを熱心に視察しているようだ。ドイツU-21代表FWの今夏の大型移籍は実現するのか？

『tz』と『ミュンヒナー・メルクーア』によると、ドイツ最多優勝クラブのバイエルンは、クラブ・ブルッヘでプレーするトレゾルディを詳しく調べるため、すでに何度もベルギーへスカウトを派遣したという。ハリー・ケインはつい最近、契約を2029年まで延長したばかりだが、バイエルンはトレゾルディを、イングランド出身の傑出した選手と並ぶセンターフォワードの「第2の武器」になり得る存在と見ている。

トレゾルディとクラブ・ブルッヘの契約は2029年まで残っている。ベルギーのジュピラー・プロ・リーグで11試合8得点、特にチャンピオンズリーグでは4試合5得点（インテル戦で記録した歴史的なハットトリックを含む）という際立った活躍を見せているだけに、22歳の獲得を検討している強豪クラブはバイエルンだけではない。

トレゾルディの希望移籍先はミラン？

昨夏の時点ですでに、関心を寄せるクラブは顔ぶれだけでなく数も豊富だったという。トレゾルディはバルセロナへの移籍が取り沙汰されたかと思えば、アトレティコ・マドリーとも関連づけられ、ドルトムントも移籍先の候補として繰り返し名前が挙がっていた。

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だがトレゾルディ自身は、来夏にキャリアの次のステップへ進み、欧州の名門クラブへ移籍するなら、別の行き先を望んでいるようだ。父エマヌエレはつい最近、『ガゼッタ・デロ・スポルト』に「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。それを変えさせることは不可能だった」と語り、「彼の夢はミランのユニフォームを着ることだ」と強調した。ミランはそのためもあって、各クラブが狙うこのFWの獲得をすでに「首脳陣の最重要案件」と位置づけたという。

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ただし、かつて輝かしい歴史を築いたミランは現在、必ずしも全盛期にあるわけではない。今季はチャンピオンズリーグではなく、欧州で2番目の大会であるヨーロッパリーグに出場している。2024-25シーズンには、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ後に行われたプレーオフでフェイエノールトに敗れた。最後にリーグ優勝を果たしたのは2022年で、それ以降、イタリアのクラブサッカーでは宿敵インテルが最高峰の存在となっている。

Getty Images

トレゾルディのバイエルン移籍は、そもそも理にかなっているのか？

ドイツではバイエルンがその地位にある。さらに、過去3年間でチャンピオンズリーグ準決勝に2度進出し、今年も優勝候補の一角と見られている。ただし、ドイツ最多優勝クラブの攻撃陣、特に中央のポジションは、顔ぶれの上では非常に充実している。

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そのため、来夏の補強では本来、左ウイングでルイス・ディアスに代わる信頼できる選手の獲得が優先されるという。ただ、バイエルンの選手層には、ケイン以外に本職のセンターフォワードがいないことも確かだ。それでもヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当役員のマックス・エベルは、昨夏の移籍市場が閉じた後、新加入のイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリという適切な代役がいると強調していた。ケインがプレーできない場合も対応できるとの考えだ。

もっとも、コンディションが万全なら、イングランド人FWはバイエルンにとって代えの利かない存在だ。得点を決めるだけでなく、低い位置から攻撃を組み立て、得点をお膳立てする役割も担う（今季は15試合で10アシスト）。こうした事情に加え、ケインがミュンヘンに移籍してからの3年間で負傷による公式戦欠場がわずか7試合であることを考えれば、たとえバイエルンから関心を寄せられても、トレゾルディは移籍を慎重に考えるだろう。

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今後の成長と年齢を考えれば、トレゾルディにとって最も重要なのはトップレベルでの出場機会だ。その意味でベルギーリーグを離れること自体は理にかなう。だが、バイエルンでは大半の試合でケインが不動の主力となり、ほかの攻撃的なポジションも競争が非常に激しい。

バイエルン側にとっても、激しい獲得競争に加わることが妥当かという疑問が生じる。これまで75試合で37得点10アシストを記録しているトレゾルディを、クラブ・ブルッヘが安値で手放すとは考えにくい。『tz』と『ミュンヒナー・メルクーア』は、要求額が4000万〜5000万ユーロ（約40億〜50億ユーロではなく、4000万〜5000万ユーロ）だと報じている。

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ベルギーの日刊紙『ヘット・ニュースブラット』によれば、そもそも冬の移籍は完全に否定されている。トレゾルディは年明けの時点では「売却対象ではない」とされ、ドイツとイタリアにルーツを持つFWにどれほど多くの大型オファーが、どのクラブから届こうとも「まったく関係ない」という。ただし、夏には状況が一変する可能性がある。

Getty Images

トレゾルディはドイツとイタリアのどちらでプレーするのか？

トレゾルディにとって、夏はどのみち慌ただしい時期になりそうだ。2025年7月にハノーファー96から、報道によれば750万ユーロでクラブ・ブルッヘへ移籍した22歳は、まずドイツU-21代表として、セルビアとアルバニアで開催される欧州選手権の優勝を目指す。その後はクラブでの将来だけでなく、どの国の代表を選ぶかも決断することになるだろう。

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トレゾルディはカリアリで生まれ、10代の頃に両親の仕事の都合でドイツへ移った。そのためイタリアとドイツの代表資格を持つだけでなく、母親の母国であるアルゼンチンの代表として将来プレーすることもできる。ただし、今後トレゾルディがどちらの代表でプレーするかを巡っては、ドイツサッカー連盟とイタリアサッカー連盟の一騎打ちになる可能性が高い。

この件について、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督はつい最近、自身とテクニカルディレクターのクラウディオ・ラニエリがトレゾルディの説得に力を注いでいることを認めた。「私はトレゾルディと話したし、ラニエリも彼と話した」とマンチーニは語り、こう続けた。「彼自身がイタリアでプレーしたいと感じる必要があると思う。彼はイタリアで生まれた。U-21代表として欧州王者になった父親も同じだ。彼がアッズーリを選ぶ可能性はあると思う」。さらに「我々にとって重要な選手になれると、彼も分かっている」と付け加えた。

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督も、トレゾルディとすでに何度も話しているが、本人は先ごろ決断を先送りした。「僕の心はイタリアとドイツで少し五分五分なんだ」と、FWは9月に語った。トレゾルディは2027年夏のU-21欧州選手権までは引き続きドイツ代表でプレーしたいと考えており、最終決断はその後に下すという。