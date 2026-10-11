「今から、僕たちにあったすべての決定機を一緒に振り返りますか？」。スポーツ部門の取締役を務めるマックス・エーベルは、ミックスゾーンでこの壮絶な試合を総括する中でそう問いかけた。そうしていたら長い夜になっていただろう。だが、居合わせた記者の誰かが同意するよりも前に、エーベルはその手順を取り下げ、こう述べるにとどめた。「僕はxGの大ファンというわけではない。でも、5点台だったと読んだ。これだけ多くの決定機を作っても、決めなければ意味がない」

バイエルンはFCアウクスブルク戦でつまずいたが、その要因のひとつは当然ながらマヌエル・ノイアーにもあった。痛恨のミスが試合開始8秒での0-1につながり、これはブンデスリーガ史上最速のゴールとなった。さらにロドリゴ・リベイロに決められた一時1-2の場面でも、ノイアーは再び不運な対応を見せた。守備陣全体も同様だった。ただ何よりも、バイエルンがアウクスブルク相手につまずいた最大の理由は、壊滅的な決定力不足にあった。

バイエルンはアウクスブルク戦でxG5.13を記録した。まだ序盤戦とはいえ、すでに大量得点の試合も多い今季のバイエルンにおいて、これは断トツの最高値だ。例えば代表ウィーク直前のウニオン・ベルリン戦で7-0と勝利した際も、ミュンヘンのクラブは「わずか」3.71だった。

データポータルStatmuse によれば、アウクスブルク戦でのこの数値は、データ計測が始まった2021-22シーズン以降のブンデスリーガにおけるバイエルンのxGとしては8番目の高さに当たるという。この期間のxG記録は、2024年のFSVマインツ05戦での8-1勝利で、6.57となっている。なお、今回アウクスブルク戦で記録した数値を上回るxGとなった7試合では、バイエルンはいずれも少なくとも4得点を挙げていた。

ルイス・ディアスとセルジュ・ニャブリはそれぞれ2度のオフサイドゴール

加えて忘れてはならないのは、今回アウクスブルク戦で記録したxG5.13には、ルイス・ディアスとセルジュ・ニャブリのオフサイドで取り消された計4得点（それぞれ2得点）は含まれていないということだ。そうでなければ、ミュンヘンのクラブはおそらく新記録を打ち立てていただろう。ちなみに4つのゴール取り消しのうち3つに議論の余地はなかった。だが、ルイス・ディアスの最初のゴール、豪快なオーバーヘッドは、少なくともエーベルの見解では本来認められるべきものだった。

その前の場面でヨシプ・スタニシッチはオフサイド位置にいたものの、その後の得点は新たなプレー状況から生まれた。主審のスベン・ヤブロンスキは当初ゴールを認めたが、VAR介入の後にこれを取り消した。「VARが機能していて本当に良かった。でなければ僕たちは2-6で負けていた」と、アウクスブルクのロビン・フェルハウアーはいたずらっぽい笑みを浮かべながら語ったが、基本的にはVARに批判的な見解も示した。

ディアスは2度ボールをゴールに入れたにもかかわらず、公式記録では奇妙なことに最終的にシュート数0本、したがってxGも0で試合を終えた。もっとも、彼についてはある種の前進があったと見ることもできる。代表ウィーク前の数週間、ディアスはビッグチャンスを次々に逃していたが、今回は決定率100％を記録した。あとはそれがルールに沿った形で決まるか、あるいは主審が味方してくれればいいだけだ。

ディアスがいかに成功体験を渇望しているかは、最終的には取り消された幻の1-1の後に見せた、感情を爆発させるような歓喜からも明らかだった。「あのゴールが認められていたら、彼には本当に良かったはずだ」とエーベルは話した。エーベルは、代表ウィーク中の休養期間を経たディアス（コロンビア代表の試合を辞退）について、全体的に「完全に上向きだ」と見ている。

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ハリー・ケイン、FCアウクスブルク戦で決定機逸の当事者に

決定力の面でアウクスブルク戦で意外にも目立ってしまったのは、何よりハリー・ケインだった。代表ウィークの前も最中も、いや本来いつだって得点力の高いイングランド人FWが、この日はまるで別人のように突然“決定機を外す男”となり、いわばディアスの役回りを引き受けた格好だ。ケインは3つのビッグチャンスを逃し、8本のシュートはいずれも実らなかった。最も惜しかったものは前半終了間際、クロスバーに直撃している。ケイン一人でxG1.55を記録した。

2番目に多いシュート数（6本）を記録したのはイスマエル・サイバリだった。もっとも、彼は一時1-1となるゴールを決めており、終盤の2-2はネイサニエル・ブラウンが決めた（いずれもケインのアシスト）。バイエルンはアウクスブルク戦で合計30本のシュートを放った。

なお、これだけ多くの決定機を作れたことは、エーベルにとって今季最初のつまずきだった第2節のFCシャルケ04戦での0-0との大きな違いでもあった。「シャルケ戦とは違って、僕たちはずっと多くの解決策を見つけられた」とスポーツ部門の取締役は語った。当時、ミュンヘンのクラブのxGはわずか1.94だった。

一方でキミッヒは、この大量の決定機をバイエルンの攻撃力だけによるものとは見ていなかった。「これだけ多くの決定機を作れたことには、正直言って僕自身も驚いている」と彼は語る。「率直に言えば、アウクスブルクは守備がそこまで際立って良かったとは思わなかった」

FCバイエルン：ここまでの今季公式戦におけるxG一覧