「個人的なパフォーマンスという点で、私を最も魅了した候補者は2人いる」と37歳の同選手は自身の月刊Eメールニュースレターで記した。「それがマイケル・オリーゼと、W杯での彼の絶妙な相棒キリアン・エムバペだ」。かなり意外な見解と言える。というのも、一般的にはハリー・ケインとラミン・ヤマルがバロンドールの明確な本命とみなされているからだ。

ケインはバイエルンで国内2冠を達成し、評価期間の2025-26シーズンにクラブと代表を合わせて合計73ゴールを記録。これは全選手の中で最多だった。 ヤマルはバルセロナでスペイン・プリメーラ・ディビシオンを制し、スペイン代表ではワールドカップ優勝を果たした。

一方、現在はMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスでプレーするミュラーは、古巣バイエルンでともに戦ったケインにも、ヤマルにも一切言及しなかった。

マイケル・オリーゼとキリアン・エムバペはどのタイトルを獲得したのか？

その代わりに、37歳の元ドイツ代表はオリーゼとエムバペを力強く称賛した。「この2人はスペクタクルと得点力を兼ね備えている。細部を見ても、その繊細さとパワーで効率性を実現し、それをさらにとても簡単そうに見せてしまう。私にとって、それこそが世界最優秀選手の資質だ。やはり魔法のひと振りが必要なんだ」

オリーゼはバイエルンでケインとともに2冠を達成したが、絶妙な攻撃面の相棒であるケインと比べると得点数は大幅に少なかった。オリーゼの同胞エムバペは、前季のレアル・マドリーで大きなタイトルを何ひとつ獲得できなかった。W杯では、この2人のフランス人選手は準決勝で、その後の優勝国となるスペインに敗れた。

バロンドールの授賞式は10月26日、ロンドンのパラディウム・シアターで行われる。主催するのはフランスのサッカー専門誌France Football。投票権を持つのは世界各地から選ばれたジャーナリストたちだ。